Sinaproc: se mantiene aviso de vigilancia por lluvias hasta el 7 de febrero

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las lluvias en el Caribe panameño se mantendrán durante los próximos días, razón por la cual los entes de protección y meteorología informaron que el aviso de vigilancia se mantiene vigente hasta el sábado 7 de febrero.

De acuerdo con un reporte del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) este aviso se mantiene por el ingreso de aire frío en la región, que genera mal tiempo.

Estas son las áreas bajo aviso

Bocas del Toro

Comarca Ngäbe-Buglé

Chiriquí (Tierras Altas)

Veraguas (Norte)

Colón

Comarca Guna Yala

Zonas marítimas del Caribe

Se recuerda que el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), informa que se mantiene la vigilancia por lluvias persistentes generadas por un sistema de aire frío en la cuenca del Caribe.

Se prevé que continúen las lluvias en el oriente de la región Caribe, con un nuevo incremento desde el miércoles 4 hasta el sábado 7 de febrero, por el desplazamiento de otro sistema frío.

El Sinaproc explicó que estas condiciones climáticas podrían provocar crecidas en los ríos, inundaciones y deslizamientos de tierra, especialmente en las áreas bajo aviso.

La entidad informó que se mantiene en monitoreo constante y coordina acciones de prevención con las autoridades locales y provinciales en las diferentes regiones del país.

Recomendaciones