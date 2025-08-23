Sinaproc y Bomberos refuerzan medidas preventivas ante lluvias y tormentas tropicales en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Debido a las condiciones adversas que se presentan en varias provincias del país, con la temporada de lluvias y la llegada de las tormentas tropicales número 24 y 25, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) ha atendido en las últimas horas reportes de inundaciones y caídas de árboles.

En la comunidad de Kuna Nega, corregimiento de Ancón, se registraron inundaciones la noche del viernes 22 de agosto, que afectaron a varias viviendas. Este lugar fue atendido por personal de Sinaproc y ya cuenta con la intervención de las autoridades locales.

También se reportó, en el sector del Centenario, específicamente frente a Merca Panamá, la caída de un árbol, situación que fue atendida por las autoridades.

El director general de Sinaproc, Omar Smith Gallardo, señaló que han comenzado a registrarse deslizamientos de tierra, por lo que la población debe estar atenta a la saturación de los suelos. “Si usted observa que el cerro cercano a su casa está drenando agua o ‘llorando’, debe tomar medidas de evacuación. No espere a que los estamentos de seguridad lleguen al terreno; identifique el riesgo y tome acción”, destacó.

El personal de la Base Noreste del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) se dirige al sector Las 400, en Kuna Nega, donde varias viviendas han resultado afectadas por las inundaciones. pic.twitter.com/xIB53d3btA — Noticias En Desarrollo (@NEndesarrollo) August 23, 2025

Por su parte, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) solicitó a la población permanecer en casa y evitar asistir a ríos, playas y áreas inundables para prevenir accidentes. Durante este período, se recomienda realizar actividades recreativas y sociales seguras en el hogar, como ver películas, leer, cocinar en familia o disfrutar de juegos de mesa. Estas medidas buscan reducir los riesgos derivados de la crecida de ríos, desbordamientos y fuertes lluvias.

“Lo más importante es que las familias permanezcan juntas y resguardadas en sus hogares. Cada vida que se protege es una tragedia menos que lamentar”, reiteró la institución.

Entre las recomendaciones están:

No transitar por lugares inundables o con corrientes fuertes.

Si es necesario salir, evite tomar rutas con inundaciones y planifique trayectos seguros.

Bajar la velocidad al conducir en vías mojadas.

Mantenerse informado sobre el estado del tiempo a través de medios oficiales y de las instituciones de emergencia.

Estar atentos a los avisos del BCBRP y otras autoridades sobre el monitoreo de ríos y posibles emergencias.

El Cuerpo de Bomberos mantiene vigilancia en ríos y comunidades vulnerables, listo para actuar, pero insiste en que la primera línea de protección depende de la prevención ciudadana.

🌧🚒 Inundaciones generan caída de árboles, arrastre de vehículos y viviendas anegadas.



El BCBRP recomienda:

✔ No cruces ríos ni calles inundadas

✔ Limpia drenajes y cunetas

✔ Desconecta la electricidad en tu hogar

✔ Atiende alertas oficiales#BCBRP #Prevención pic.twitter.com/5HGzmu8fNT — Bomberos De Panamá (@BCBRP) August 22, 2025