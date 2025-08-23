Panamá, 23 de agosto del 2025

    ATENCIÓN DE SALUD

    Sinaproc y Bomberos refuerzan medidas preventivas ante lluvias y tormentas tropicales en Panamá

    Yaritza Mojica
    Lluvias en ciudad de Panamá. LP Alexander Arosemena

    Debido a las condiciones adversas que se presentan en varias provincias del país, con la temporada de lluvias y la llegada de las tormentas tropicales número 24 y 25, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) ha atendido en las últimas horas reportes de inundaciones y caídas de árboles.

    En la comunidad de Kuna Nega, corregimiento de Ancón, se registraron inundaciones la noche del viernes 22 de agosto, que afectaron a varias viviendas. Este lugar fue atendido por personal de Sinaproc y ya cuenta con la intervención de las autoridades locales.

    También se reportó, en el sector del Centenario, específicamente frente a Merca Panamá, la caída de un árbol, situación que fue atendida por las autoridades.

    El director general de Sinaproc, Omar Smith Gallardo, señaló que han comenzado a registrarse deslizamientos de tierra, por lo que la población debe estar atenta a la saturación de los suelos. “Si usted observa que el cerro cercano a su casa está drenando agua o ‘llorando’, debe tomar medidas de evacuación. No espere a que los estamentos de seguridad lleguen al terreno; identifique el riesgo y tome acción”, destacó.

    Por su parte, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) solicitó a la población permanecer en casa y evitar asistir a ríos, playas y áreas inundables para prevenir accidentes. Durante este período, se recomienda realizar actividades recreativas y sociales seguras en el hogar, como ver películas, leer, cocinar en familia o disfrutar de juegos de mesa. Estas medidas buscan reducir los riesgos derivados de la crecida de ríos, desbordamientos y fuertes lluvias.

    “Lo más importante es que las familias permanezcan juntas y resguardadas en sus hogares. Cada vida que se protege es una tragedia menos que lamentar”, reiteró la institución.

    Entre las recomendaciones están:

    • No transitar por lugares inundables o con corrientes fuertes.

    • Si es necesario salir, evite tomar rutas con inundaciones y planifique trayectos seguros.

    • Bajar la velocidad al conducir en vías mojadas.

    • Mantenerse informado sobre el estado del tiempo a través de medios oficiales y de las instituciones de emergencia.

    • Estar atentos a los avisos del BCBRP y otras autoridades sobre el monitoreo de ríos y posibles emergencias.

    El Cuerpo de Bomberos mantiene vigilancia en ríos y comunidades vulnerables, listo para actuar, pero insiste en que la primera línea de protección depende de la prevención ciudadana.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

