Sismo de magnitud 3.9 en Arraiján se vincula con la falla de Pedro Miguel

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, Néstor Luque, informó que el sismo registrado la tarde de este miércoles en Arraiján está relacionado con la falla de Pedro Miguel.

Un sismo de magnitud 3.9 se registró la tarde de este miércoles 4 de noviembre, a las 5:38 p.m., a 5 kilómetros al noroeste de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, informó el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 7 kilómetros y fue percibido en Arraiján y en algunas zonas de la capital.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá,

Reporta el siguiente evento:

Estado: REVISADO

Fecha: 2026-11-04

Hora: 5:38:14PM hora local

Magnitud: 3.9

Profundidad: 7km

Localizado en Panamá a 5km al noroeste de Arraiján pic.twitter.com/31UDKxO9nu — IGCPanamaUP (@igcpanamaup) November 4, 2026

“Este evento, por su ubicación, está relacionado con un movimiento de la falla Pedro Miguel”, afirmó Néstor Luque, director del Instituto de Geociencias.

La falla de Pedro Miguel se encuentra paralela al Canal de Panamá y se extiende desde Chilibre hasta las cercanías de la isla de Taboga, pasando entre las esclusas de Pedro Miguel y Miraflores.

Tras este movimiento telúrico, el Canal de Panamá dio a conocer que sus operaciones continúan desarrollándose con normalidad tras lo ocurrido la tarde de este miércoles.

“Luego de las verificaciones correspondientes, se descartó cualquier afectación que pudiera poner en riesgo la seguridad de los trabajadores canaleros o comprometer la integridad de las infraestructuras que garantizan la continuidad segura y confiable de las operaciones”, señaló la vía interoceánica.

[Lea también: Lo que debes saber de la falla de Pedro Miguel]

En tanto, Luque reiteró que en los alrededores del Canal de Panamá existen varias fallas activas que, cada cierto tiempo, liberan la energía acumulada.

“¿Cuándo van a volver a ocurrir otros sismos? No se puede predecir, todavía no hay una forma de hacerlo. No existe en ningún país, nadie conoce cómo se pueden predecir los sismos. Lo que sí hay que hacer es estar preparado, seguir las medidas de protección civil antes, durante y después de un evento sísmico, mantener la calma y seguir los protocolos ante un evento sísmico”, añadió.

Por su parte, el Metro de Panamá informó que, debido al sismo, procedió a la evacuación preventiva de los usuarios en estaciones y trenes, siguiendo sus protocolos de seguridad.

Metro de Panamá. Cortesía/Metro

La entidad pidió a los usuarios mantener la calma y seguir las indicaciones del personal del Metro.

Metro de Panamá informa. Debido al sismo registrado hace unos minutos, se procede con la evacuación preventiva de usuarios en estaciones y trenes, siguiendo nuestros protocolos seguridad. Agradecemos mantener la calma y seguir las indicaciones del personal del Metro.



Una vez se… — El Metro de Panamá (@elmetrodepanama) November 4, 2026

En tanto, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que mantiene monitoreo ante el reciente movimiento telúrico. Hasta el momento, no se reportan daños materiales ni personas heridas.

Recomendaciones a la población:

1 Mantenerse informado a través de los canales oficiales del Sinaproc y del Instituto de Geociencias. 2 Evitar compartir rumores, audios, imágenes o publicaciones cuya información no haya sido verificada. 3 Estar preparados ante la posibilidad de nuevas réplicas. 4 Revisar las condiciones de las viviendas y evitar ingresar a estructuras que presenten daños visibles. 5 Identificar las zonas seguras y mantener despejadas las rutas de evacuación. 6 Tener preparada la mochila de emergencia y revisar el plan familiar de respuesta. 7 Durante un sismo, agacharse, cubrirse y sujetarse, alejándose de ventanas y objetos que puedan caer. 8 Si se encuentra en una zona costera y percibe un sismo fuerte o prolongado, evacuar hacia terrenos elevados sin esperar una alerta oficial.

Para reporte de emergencias: 520-4426 / 911