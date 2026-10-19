Lo que debes saber de la falla de Pedro Miguel

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El 2 de mayo de 1621, un terremoto causó graves daños en Panamá la Vieja y desplazó un tramo del antiguo Camino de Cruces, según los investigadores Eduardo Camacho y Mayubel Alvarado de la Universidad de Panamá en un estudio de sismos por fallas locales en Panamá. Casi cuatro siglos después, ese episodio sigue siendo una referencia para entender la falla de Pedro Miguel.

Los reportes y estudios sobre esta falla no son nuevos. Sin embargo, el terremoto que sacudió el país el 9 de octubre volvió a poner sobre la mesa las amenazas sísmicas que enfrenta Panamá y, en particular, qué tan preparada está la capital para responder ante un sismo de gran magnitud.

Esto no significa que el terremoto de Tonosí haya activado la falla de Pedro Miguel ni que existan indicios de que esté por hacerlo. El sismo reciente tuvo su origen en otra zona del país. Lo que hizo fue recordar que Panamá tiene varias fallas capaces de producir terremotos y que algunas de ellas se encuentran cerca de áreas densamente pobladas.

Para entender la falla de Pedro Miguel y qué significa su presencia para Panamá, primero hay que mirar qué ocurre debajo de nuestros pies.

Toda la superficie de la Tierra está sobre grandes placas, llamadas placas tectónicas, que se mueven y acomodan todo el tiempo, pero de manera muy lenta, en promedio a una velocidad similar a la que crecen las uñas.

Placas tectónicas

Estas placas, al encontrarse, chocarse, alejarse o rozarse unas con otras, van generando fricción y acumulando energía. En algún momento, principalmente en los bordes de estas placas, toda esa energía acumulada se libera de repente en forma de un terremoto.

Una profunda grieta detrás de una vivienda en el área de Malena, provincia de Veraguas. LP Alexander Arosemena

En los bordes o en el centro de estas placas puede haber grietas donde también pueden ocurrir terremotos. Estas grietas son llamadas “fallas sísmicas”.

Panamá está sobre una microplaca tectónica rodeada de fallas más grandes, lo cual lo convierte en un lugar propenso a los sismos.

Actualmente, dentro de esta microplaca de Panamá, tenemos varias fallas sísmicas, entre ellas, la falla de Pedro Miguel.

La falla de Pedro Miguel se encuentra paralela al Canal de Panamá, desde Chilibre hasta las cercanías de la isla de Taboga, pasando justo entre las esclusas de Pedro Miguel y Miraflores.

Esta falla podría generar terremotos de una magnitud cercana a 7, cerca del área metropolitana. El 2 de mayo de 1621 se produjo un terremoto en esta falla de Pedro Miguel que afectó estructuras de Panamá la Vieja y desplazó el antiguo Camino de Cruces.

Falla de Pedro Miguel. Crédito: Dan Pisut ArcGIS Living Atlas Team

Actualmente, en el área de afectación de la zona viven más de 2.2 millones de panameños, y los expertos en ingeniería sísmica de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) advierten que este sistema no podrá alertar a tiempo a los residentes de la capital.

Amenaza sísmica en Panamá. Crédito: Francisco Grajales UTP

En 1984, se estableció el Reglamento Estructural Panameño (REP), con el primer código sísmico de carácter obligatorio por ley en Panamá. Sin embargo, no tenía carácter retroactivo. Es decir, a las edificaciones multifamiliares o infraestructuras construidas antes de 1984 no se les exigían diseños sismorresistentes.

Al momento de construir la ampliación del Canal, sí se diseñó teniendo conocimiento de la falla de Pedro Miguel. Se instalaron sismógrafos y acelerómetros en la cuenca. Las represas y las esclusas están diseñadas para soportar cierto grado de desplazamiento provocado por terremotos.

En la rueda de prensa de la Universidad Tecnológica de Panamá, el 15 de octubre de 2026, el ingeniero Ramiro Vargas indicó que debemos prestar más atención a las estructuras esenciales construidas antes de 1984, que vamos a necesitar en caso de un sismo. Entre las estructuras esenciales que mencionó se encuentran los hospitales, las escuelas, las estaciones de policía, los cuarteles de bomberos y las sedes del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), que deben continuar funcionando tras un desastre.

Los doctores en ingienería estructural, Óscar Ramírez y Ramiro Vargas.

Óscar Ramírez, catedrático de la UTP, complementó a su colega y recalcó que ningún país tiene la capacidad financiera o logística para demoler o adecuar automáticamente todas las estructuras antiguas. Propuso establecer plazos para adecuar estas estructuras y construir edificaciones sismorresistentes, especialmente aquellas sensibles y esenciales, como ocurrió en California, donde se dieron un plazo de 30 años.

La falla de Pedro Miguel es una falla sísmica activa en la ciudad de Panamá que nos obliga a reforzar la educación en caso de emergencias, tener mochilas de emergencia, realizar simulacros y cumplir con las normativas estructurales sismorresistentes.