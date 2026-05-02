Sismo de magnitud 4.2 sacude el sur de Coiba y activa réplicas en el occidente panameño

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Sinaproc llama a la calma y señala medidas de prevención

Un sismo de magnitud 4.2 estremeció el sector sur de Panamá este sábado 2 de mayo, sin que se reportaran hasta el momento daños estructurales ni víctimas, informó el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC).

De acuerdo al informe, el movimiento telúrico ocurrió a las 2:03 p.m. y forma parte de una serie de eventos sísmicos que han mantenido en alerta a los servicios de monitoreo durante las últimas 24 horas.

Pocos minutos después del evento principal, a las 2:25 p.m., los instrumentos registraron una réplica de magnitud 3.0 en la región fronteriza entre Panamá y Costa Rica.

Movimiento sísmico de esta sábado 2 de mayo. Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC).

Este segundo movimiento tuvo su epicentro a 11 kilómetros al sureste de Puerto Armuelles, en la provincia de Chiriquí, con una profundidad de 25 kilómetros.

Esta secuencia sísmica no es aislada. El IGC también reportó que la tarde del viernes 1 de mayo, a las 4:56 p.m., se produjo otro evento de magnitud 2.8 a 33 kilómetros al norte de Boquete. Aquel sismo, registrado a solo 5 kilómetros de profundidad, forma parte del enjambre de micro-sismos que afecta regularmente a las tierras altas chiricanas.

Reporte de las autoridades

Hasta el momento, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) no ha reportado daños estructurales ni personas heridas a causa de estos eventos. Las autoridades reiteran que Panamá es un país con una tectónica activa y exhortan a la población a:

Mantener la calma durante los movimientos.

Ubicar zonas seguras dentro de hogares y lugares de trabajo.

Seguir únicamente las cuentas oficiales para evitar la propagación de noticias falsas.

El Instituto de Geociencias continúa con el monitoreo en tiempo real para determinar si estos sismos guardan relación directa o si corresponden a fallas locales independientes.