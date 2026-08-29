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    Sin reporte de daños

    Sismo de magnitud 4.5 se percibe en varios sectores de Panamá, según Sinaproc

    Un sismo de magnitud 4.5 se registró la noche del viernes al norte de San Miguel, en el Archipiélago de Las Perlas, y fue percibido en varios sectores de Panamá, San Miguelito y Panamá Oeste.

    Yaritza Mojica
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    Sismo de magnitud 4.5 se percibe en varios sectores de Panamá, según Sinaproc

    El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó preliminarmente un sismo de magnitud 4.5 registrado este viernes 28 de agosto, cuyo epicentro se ubicó a unos dos kilómetros al norte de San Miguel, en el Archipiélago de Las Perlas.

    Sismo de magnitud 4.5 se percibe en varios sectores de Panamá, según Sinaproc

    El reporte preliminar fue registrado a las 11:59 p.m. de este viernes. Sin embargo, durante la madrugada de este sábado 29 de agosto, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) recibió reportes de que el movimiento sísmico fue percibido en varios sectores de la ciudad de Panamá, San Miguelito y Panamá Oeste.

    Omar Smith, director del Sinaproc, indicó en su cuenta de X que el sismo fue percibido en San Miguelito, San Francisco, Obarrio, Chilibre, Don Bosco, Costa del Este, Paitilla, Arraiján, La Chorrera, Isla del Rey, Isla Contadora, Isla Saboga y San Miguel.

    Según el Sinaproc, hasta la madrugada de este sábado no se habían reportado daños. La entidad se mantiene en monitoreo.

    Por su parte, el Instituto de Geociencias informó que, para determinar cuantitativamente cuántas personas sintieron el sismo, se realiza una encuesta de intensidad sísmica, disponible en su página web.

    En lo que va de la última semana, en el país se han registrado preliminarmente más de 20 movimientos sísmicos, con magnitudes de entre 2.2 y 5.5, en diversas regiones. Entre los puntos donde se han registrado estos eventos figuran zonas cercanas a Darién, en el límite con Colombia, y Paso Canoas, en la frontera con Costa Rica, entre otros.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

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