Sismo de magnitud 5.5 sacude la región fronteriza entre Panamá y Costa Rica

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un sismo de magnitud 5.5 se registró la tarde de este martes 24 de febrero en la región fronteriza entre Panamá y Costa Rica, según el reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

De acuerdo con el informe, el movimiento telúrico ocurrió a las 3:38 p.m. y tuvo una profundidad de 19 kilómetros. El epicentro fue localizado a 5 kilómetros al sur de Puerto Armuelles, en la provincia de Chiriquí, cerca de la línea limítrofe con Costa Rica.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá,

Reporta el siguiente evento:

Estado: PRELIMINAR

Fecha: 2026-02-24

Hora: 3:38:28PM hora local

Magnitud: 5.5

Profundidad: 19km

Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 5km al sur de Puerto Armuelles — IGCPanamaUP (@igcpanamaup) February 24, 2026

Hasta el momento, el reporte se mantiene en estado preliminar y las autoridades no han informado sobre víctimas ni daños materiales. No obstante, residentes en áreas del occidente del país reportaron haber sentido el temblor.

El Instituto de Geociencias indicó que continuará monitoreando la actividad sísmica en la zona y actualizará la información en caso de variaciones en los datos de magnitud o profundidad.