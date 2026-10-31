NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá volvió a experimentar un movimiento sísmico este sábado 31 de octubre. El temblor fue percibido en distintos puntos del país y estuvo acompañado de reportes de usuarios que describieron una situación particular: sus teléfonos celulares recibieron primero una notificación de alerta sísmica de Google y posteriormente sintieron el movimiento.

Según las alertas de Google, se registró hace unos minutos un sismo de magnitud 5.6 en Panamá, que fue sentido en distintos puntos de la ciudad capital.



Más en https://t.co/SFqPJqZLJz pic.twitter.com/bJQ89e6n2j — La Prensa Panamá (@prensacom) October 31, 2026

La alerta de Google indicó inicialmente una magnitud de 5.6, mientras que el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC) informó preliminarmente que el sismo alcanzó una magnitud de 6.1. Sin embargo, tras revisar los registros, el organismo ajustó la magnitud a 5.9.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá,

Reporta el siguiente evento:

Estado: REVISADO

Fecha: 2026-10-31

Hora: 10:50:19AM hora local

Magnitud: 5.9

Profundidad: 3km

Localizado en Panamá a 20km al noreste de Tonosí pic.twitter.com/L8ITmOpf1X — IGCPanamaUP (@igcpanamaup) October 31, 2026

Según Nestor Luque, director del IGC, descartan alerta de tsunami tras el temblor. Asimismo, recordó que después de un evento sísmico de esta magnitud, pueden producirse movimientos posteriores o réplicas, por lo que es necesario mantener las medidas de prevención y seguridad.

El movimiento telúrico obligó al Metro de Panamá a suspender las operaciones y la evacuación de usuarios en todas las estaciones y trenes.

El Metro de Panamá anunció la suspensión de sus servicios en la Línea 1 y 2, luego del temblor de 5.9 que se registró en Panamá, este sábado 31 de octubre. pic.twitter.com/0IX8F3NYNj — La Prensa Panamá (@prensacom) October 31, 2026

El episodio puso en evidencia el funcionamiento del sistema de alertas sísmicas de Android, que fue habilitado en Panamá el pasado 29 de octubre.

La herramienta utiliza los acelerómetros de los teléfonos Android para detectar movimientos que podrían corresponder a un terremoto y enviar notificaciones a los dispositivos ubicados en las zonas que podrían verse afectadas.

Cabe resaltar que el sistema no predice terremotos, sino que detecta un movimiento que ya comenzó. Dependiendo de la distancia al epicentro y de las condiciones de detección, puede advertir a los usuarios antes de que lleguen las ondas sísmicas más fuertes.

El pasado 9 de octubre, Panamá fue sacudido por un terremoto de magnitud 7.5, registrado a las 12:56 p.m., con epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, según el IGC

El balance más reciente contabiliza tres personas fallecidas y 27 lesionadas como consecuencia de aquella emergencia.

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Además, se registraron 17,058 viviendas evaluadas y 55,245 personas contabilizadas en las zonas afectadas.

En el sector educativo, 619 de los 853 centros inspeccionados presentaban afectaciones. Asimismo, se reportaron daños en 120 instalaciones de salud.

El aumento del nivel del mar también motivó la evacuación de aproximadamente 300 personas de Isla Cañas, en la provincia de Los Santos.