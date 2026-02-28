Reportan sismo de magnitud 5.9 al este de Bocas del Toro

Un sismo de magnitud 5.9 se registró este 28 de febrero de 2026 en territorio panameño, de acuerdo con un reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.
El evento ocurrió a las 12:11:56 p.m., hora local, y fue localizado a 43 kilómetros al este de Bocas del Toro. El informe indica que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 kilómetros.
El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá,— IGCPanamaUP (@igcpanamaup) February 28, 2026
Reporta el siguiente evento:
Al tratarse de un reporte preliminar, los datos podrían ser actualizados en las próximas horas conforme avancen los análisis técnicos. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre posibles daños o afectaciones relacionadas con el sismo.