Reportan sismo de magnitud 5.9 al este de Bocas del Toro

El movimiento telúrico ocurrió al mediodía de este 28 de febrero, a 43 kilómetros al este de Bocas del Toro, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, según un reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

Un sismo de magnitud 5.9 se registró este 28 de febrero de 2026 en territorio panameño, de acuerdo con un reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

El evento ocurrió a las 12:11:56 p.m., hora local, y fue localizado a 43 kilómetros al este de Bocas del Toro. El informe indica que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá,

Reporta el siguiente evento:

Estado: PRELIMINAR

Fecha: 2026-02-28

Hora: 12:11:56PM hora local

Magnitud: 5.9

Profundidad: 10km

Localizado en Panamá a 43km al este de Bocas Del Toro pic.twitter.com/e3OEEscwWc — IGCPanamaUP (@igcpanamaup) February 28, 2026

Al tratarse de un reporte preliminar, los datos podrían ser actualizados en las próximas horas conforme avancen los análisis técnicos. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre posibles daños o afectaciones relacionadas con el sismo.