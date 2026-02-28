Panamá, 28 de febrero del 2026

    Sin reporte de afectaciones

    Reportan sismo de magnitud 5.9 al este de Bocas del Toro

    El movimiento telúrico ocurrió al mediodía de este 28 de febrero, a 43 kilómetros al este de Bocas del Toro, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, según un reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

    Katiuska Hernández
    Isla Colón, Bocas del Toro.

    Un sismo de magnitud 5.9 se registró este 28 de febrero de 2026 en territorio panameño, de acuerdo con un reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

    El evento ocurrió a las 12:11:56 p.m., hora local, y fue localizado a 43 kilómetros al este de Bocas del Toro. El informe indica que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

    Al tratarse de un reporte preliminar, los datos podrían ser actualizados en las próximas horas conforme avancen los análisis técnicos. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre posibles daños o afectaciones relacionadas con el sismo.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

