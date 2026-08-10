¿Sismo, temblor o terremoto? Así se diferencian

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Cuando la tierra se mueve, hay palabras que aparecen casi al mismo tiempo: sismo, temblor, terremoto. En medio de las alertas y las conversaciones, se suele pensar que cada término describe un tipo diferente de movimiento pero en Panamá estos terminos se pueden utilizar para referirse al mismo fenómeno.

De acuerdo con el director del Instuto Nacional de Geociencias, Nestor Luque, la diferencia no está en la fuerza del movimiento, sino en el uso que se le da a cada palabra según el país o el contexto.

Lo que sí permite clasificar un sismo de acuerdo con su fuerza es su magnitud, un valor que se obtiene a partir de los registros de los instrumentos que detectan las ondas sísmicas.

La magnitud y la intensidad tampoco son lo mismo. La primera se determina a partir de los registros obtenidos por los instrumentos sísmicos, conocidos como sismogramas. Con esos datos se analizan características de la señal, como su frecuencia y amplitud, para calcular la magnitud del evento.

La intensidad, en cambio, describe cómo se sintió el sismo y cuáles fueron sus efectos en un determinado lugar. Para establecerla se utilizan, entre otros métodos, las respuestas de las personas que percibieron la sacudida y escalas como la de Mercalli modificada.

¿Y qué es una réplica?

Luego de un sismo otra de las terminologías que se suelen usar es “réplica”, los cuales según el experto se definen como eventos de menor magnitud que ocurren alrededor del área de falla donde se produjo el sismo principal, como consecuencia del reacomodo de los bloques tectónicos. Estas pueden presentarse inmediatamente después del evento, durante las horas siguientes o incluso prolongarse por días o semanas, dependiendo de las características del sismo principal.

Aunque aclaró que si el segndo movimiento ocurrido tiene una magnitud superior al evento inicial, ya no se considera una réplica. El especialista puso como ejemplo el caso de Venezuela, donde dos sismos de magnitudes similares fueron descritos como un doblete sísmico.

Otro par de términos que suelen confundirse son epicentro e hipocentro.

El epicentro corresponde a la ubicación del sismo en la superficie terrestre, mientras que el hipocentro señala el punto dentro de la Tierra donde comenzó la ruptura o se produjo la liberación de energía sísmica.

Por eso, para ubicar el epicentro se utilizan las coordenadas de latitud y longitud. Para determinar el hipocentro también es necesario conocer la profundidad a la que ocurrió el evento.

La distancia también influye en la manera en que se percibe un sismo. En términos generales, mientras más cerca se encuentre una persona del lugar donde se liberó la energía, mayor puede ser la sacudida que experimente y es por ello que aunque un movimiento telurico ocurra en el mismo área, hay lugares en donde es posible “sentir el temblor, más que en otros”.