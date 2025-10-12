Sistema de videovigilancia se expandirá a 24 corregimientos: Ministerio de Seguridad

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Seguridad Pública informó que trabaja en la expansión del sistema de videovigilancia del Centro de Operaciones Nacional (C.O.N.) para cubrir los 24 corregimientos del área metropolitana: Panamá y Panamá Oeste.

Actualmente, la red de videovigilancia del C.O.N. coordina 3,187 cámaras distribuidas en todo el país. Cada punto fue seleccionado para fortalecer la vigilancia en espacios públicos y garantizar una supervisión que permita intervenir rápidamente ante situaciones de riesgo.

Además del C.O.N., otras entidades públicas y municipales, como el Municipio de Panamá, el Metro de Panamá, el Aeropuerto de Tocumen y bancos estatales, también operan sistemas propios de videovigilancia. Esta red multisectorial permite una cobertura más amplia, tanto en zonas urbanas como en áreas de alto tránsito o vulnerabilidad.

Durante la sustentación del presupuesto en la Asamblea Nacional, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, se refirió al tema, señalando que la tecnología se ha convertido en una herramienta de gran utilidad para combatir el crimen en el país.

El monitoreo diario del sistema, junto con la línea de atención 104, permite detectar incidentes delictivos y faltas administrativas en tiempo real. Los operadores canalizan la información hacia las unidades de campo, asegurando que cada alerta genere una respuesta inmediata y coordinada.

Entre los delitos más comunes identificados por las cámaras destacan hurtos, robos de vehículos, portación de armas de fuego y ciudadanos con órdenes de captura. También se reportan accidentes de tránsito y conductas sospechosas que podrían derivar en situaciones de riesgo para la comunidad.

Además de la prevención del delito, el sistema permite controlar faltas administrativas que afectan la convivencia urbana, como el mal uso del espacio público, la disposición inadecuada de residuos, la conducción temeraria y alteraciones del orden en eventos.

Los números

Las estadísticas revelan el alcance del programa: entre julio de 2024 y marzo de 2025 se recibieron 857,440 llamadas, de las cuales la mayoría estuvieron relacionadas con alteraciones del orden público (30 %), incidentes de tránsito (22 %) y reportes de actividades inusuales (18 %). Casos más graves, como violencia de género y agresiones, también fueron detectados y gestionados.

En ese mismo período, se tramitaron 481 casos de violencia doméstica, se capturaron 808 personas requeridas por las autoridades y se recuperaron 297 armas de fuego y 222 vehículos vinculados a denuncias por robo o hurto.

Según el Ministerio de Seguridad Pública, la expansión no solo busca aumentar la cobertura territorial, sino también optimizar la coordinación con los gobiernos locales. La intención es que cada corregimiento cuente con puntos estratégicos de monitoreo que integren seguridad preventiva y vigilancia ciudadana de manera más efectiva.

Para empresarios como el expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí, Felipe Rodríguez, este programa debe abarcar toda la provincia de Chiriquí.

“Se deben incrementar las cámaras en la provincia. Esperamos que otras ciudades comerciales de esta región, además de David, sigan el mismo camino, como Dolega, Boquete y Bugaba”, dijo.

Municipios como David, en Chiriquí, San Miguelito y Chepo, en Panamá, cuentan con este tipo de sistemas en coordinación con el Ministerio de Seguridad. Lo mismo sucede con Arraiján y La Chorrera.