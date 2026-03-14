Sistema SALMI de la CSS registra un 65% de avance en la gestión de medicamentos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Sistema Informático de Administración Logística de Medicamentos e Insumos (SALMI), una plataforma tecnológica desarrollada por la Caja de Seguro Social (CSS) para modernizar la gestión de medicamentos y suministros médicos, registra un avance del 65% en su implementación estratégica entre noviembre de 2024 y octubre de 2025.

De acuerdo con información oficial, recogida en la última memoria institucional, la herramienta busca mejorar la eficiencia y la transparencia en la administración de medicamentos e insumos en las instalaciones de salud, así como facilitar la toma de decisiones a partir de datos precisos y actualizados.

Hasta la fecha del informe, SALMI, una herramienta donada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha sido instalado en 73 unidades ejecutoras a nivel nacional.

La distribución por tipo de instalación incluye 27 policlínicas, 15 hospitales, 15 Centros de Atención, Promoción y Prevención de Salud (CAPPS), 12 Unidades Locales de Atención Primaria de Salud (ULAPS), tres centros de distribución y una unidad de coordinación.

Aunque el sistema ya se encuentra instalado en estas dependencias, algunas instalaciones todavía se encuentran en la fase de completar su operatividad plena.

El sistema también está diseñado para optimizar todo el ciclo logístico de los productos de salud, que incluye procesos como la selección, cuantificación, distribución y dispensación de medicamentos.

Entre los objetivos principales de la plataforma está garantizar que existan existencias adecuadas de medicamentos tanto en los almacenes como en los recetarios de las unidades de salud, reduciendo los riesgos de desabastecimiento.

La implementación del sistema también permitirá mejorar la trazabilidad de los inventarios de medicamentos y otros productos de salud humana mediante el uso de herramientas digitales.

Según las estimaciones institucionales, el sistema beneficiará a 2,806,769 personas, entre asegurados activos, pensionados, jubilados y sus dependientes en todo el país.

El uso de SALMI fue aprobado por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) el 10 de enero de 2025.