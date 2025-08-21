Panamá, 21 de agosto del 2025

    INFRAESTRUCTURA VIAL

    Sobrecosto del túnel de la Línea 3 podría superar los $2,800 millones

    Yaritza Mojica
    El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade. Richard Bonilla

    El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, advirtió que el sobrecosto del túnel bajo el Canal de Panamá de la Línea 3 del Metro podría superar los 2,800 millones de dólares, lo que generaría una afectación importante para el país.

    La información se dio a conocer durante la conferencia de prensa ofrecida por el presidente de la República, José Raúl Mulino, este jueves 21 de agosto, desde la provincia de Darién.

    En esa actividad, se consultó al mandatario sobre el sobrecosto del proyecto, considerando que en junio pasado el titular de Obras Públicas presentó una denuncia por presuntos sobrecostos en la Línea 3 y en el Cuarto Puente.

    La respuesta fue emitida por Andrade quien explicó que, inicialmente, se había contemplado un costo adicional de 1,800 millones de dólares por haber separado la Línea 3 del Cuarto Puente. Sin embargo, en ese cálculo no se incluyó el financiamiento del túnel.

    “Los informes que tenemos, y que estamos a la espera de que sean certificados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), indican que el costo supera los 1,000 millones de dólares. En total, son más de 2,800 millones que el país tendrá que pagar, y el ministro de Economía, Felipe Chapman, analiza cómo afrontarlo”, señaló Andrade durante la conferencia.

    El titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP) subrayó que tanto el MEF como la empresa Metro de Panamá, S.A., deben entregar la certificación del costo real del financiamiento del túnel para determinar el sobrecosto final.

    En declaraciones a un medio televisivo, Andrade sostuvo ayer que “el país tendrá que pagar cerca de 3,000 millones de dólares por la mala administración que se dio en el MOP-en el periodo de Rafael Sabonge-. Nunca debió haberse cambiado el paso del monorriel por el Cuarto Puente; no era necesario construir el túnel. El Metro terminará al mismo tiempo que el puente, ¿qué necesidad había de hacer ese túnel?”.

    Actualmente, la construcción del túnel bajo el Canal registra un avance del 38%, mientras que la Fase 1 (Ciudad del Futuro–Panamá Pacífico) alcanza un 79.2%. El proyecto completo debe estar listo en octubre de 2028.

    Trabajos de excavación del túnel de la línea 3 del Metro de Panamá en el sector de Panamá Oeste. Ya han excavado 680 metros a una profundidad de 50 metros. Foto: Isaac Ortega

    Mientras que, el Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá presenta un avance del 24.3% y, según el cronograma de trabajo, su entrega está prevista para finales de 2028.

    Vista de Cerro Sosa y los trabajos del 4to puente sobre el Canal de Panamá. 12 de agosto de 2025. Foto: LP / Alexander Arosemena

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

