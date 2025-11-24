Panamá, 24 de noviembre del 2025

    Sofía Araujo, de Chiriquí, gana el Concurso Nacional de Oratoria

    Redacción de La Prensa
    Sofía Araujo, ganadora del Concurso Nacional de Oratoria. Tomada de @oratoriapanama

    La estudiante Sofía Araujo, del Colegio Nuestra Señora de Los Ángeles, de la provincia de Chiriquí, fue la ganadora de la edición número 20 del Concurso Nacional de Oratoria.

    El Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa fue escenario de esta gala en la que 15 jóvenes participaron con el tema central “Alfabetización constitucional: El poder transformador de la juventud en la construcción de una nueva constitución para el Panamá que soñamos”.

    Eduardo Valdera, del Colegio Adventista Metropolitano, ocupó la segunda posición y Ricardo Hendrick, de la Academia Santa María, quedó en la tercera posición.

    Los 15 finalistas del certamen se prepararon en la Academia Nacional de Oratoria. Durante 35 días, recibieron entrenamiento especializado que incluyó talleres prácticos y charlas magistrales, para perfeccionar sus habilidades de comunicación, con la finalidad de convertirse en los mejores exponentes de la juventud panameña.

    El Concurso Nacional de Oratoria es organizado por el Ministerio de Educación y la Fundación Más Móvil.


