Solo dos empresas presentan ofertas en licitación millonaria de la basura en San Miguelito

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Solo dos empresas presentaron sus propuestas este viernes 19 de diciembre en la licitación pública del Municipio de San Miguelito, que busca otorgar la concesión integral de la gestión de los residuos sólidos urbanos en el distrito de San Miguelito, la cual abarca los servicios de recolección, transporte, barrido, tratamiento, aprovechamiento y disposición final.

La apertura de propuestas para la licitación por mejor valor correspondiente al acto público, publicado en el portal Panamá Compras, para la concesión de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos del distrito se inició a las 11:01 a.m.

Los proponentes fueron el Consorcio Aseo Nacional para San Miguelito, que presentó una oferta para esta licitación por un monto de $264 millones; mientras que el segundo proponente fue Gicaher, cuya oferta fue de $500,000.00.

Según el pliego de condiciones de este acto público, el precio de referencia se estableció en $315.2 millones, ya que el contrato tendrá una vigencia de 20 años de concesión.

La concesión contempla los servicios de recolección, transporte, barrido, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos en San Miguelito, como parte de un nuevo modelo de gestión orientado a mejorar la limpieza, la eficiencia y la sostenibilidad del sistema.

Según la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), le corresponderá a una Comisión Evaluadora revisar las propuestas de los proponentes. En el caso de una oferta muy por debajo del precio de referencia, no se descalifica automáticamente, pero sí se activa un proceso de verificación especial, establecido en la Ley 22 de 2006.

La normativa establece que cuando la oferta está significativamente por debajo del precio de referencia, o es sustancialmente menor al promedio de las demás ofertas, la entidad debe analizar si se trata de una oferta anormalmente baja. En ese caso, debe solicitar formalmente al proponente que justifique el precio ofertado y demuestre que puede cumplir el contrato sin comprometer la calidad del servicio.

La presentación de propuestas prevista para el 19 de diciembre se realizó pese a que la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, había solicitado una prórroga de la licitación del servicio de recolección de basura hasta el 18 de febrero de 2026. No obstante, la extensión fue descartada luego de alcanzarse un consenso con el Consejo Municipal.

Concejo Municipal de San Miguelito.

La decisión se tomó luego de que representantes de corregimientos expresaran su preocupación por la crisis en la recolección de desechos, agravada por las fiestas de fin de año y la reducción del servicio por parte de la actual concesionaria, Recicladora Vida y Salud, S.A. (Revisalud), cuyo contrato está por vencer el próximo 18 de enero de 2026.

En un comunicado, la alcaldía señaló que “este resultado se alcanzó tras mantener la fecha de apertura de propuestas para el día de hoy, 19 de diciembre, conforme a lo sugerido por el Concejo Municipal, a pesar de que la intención de esta administración era extender el plazo hasta el 18 de febrero de 2026, con el objetivo de promover una mayor competencia y una participación más amplia de empresas interesadas”.

La Alcaldía de San Miguelito reitera su confianza en que el pliego presentado en julio de 2025 establece indicadores claros de cumplimiento y exige a las empresas proponentes la implementación de un nuevo y moderno sistema de gestión de residuos, que responda a las necesidades reales del distrito y de sus comunidades, destaca el comunicado.

Hernández señaló, en su momento, que la propuesta de una prórroga y ajustes al pliego tenía como fin facilitar una mayor participación de empresas interesadas; sin embargo, esta no se logró.