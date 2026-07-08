Solo una empresa supera la evaluación para construir el Hospital de Panamá Norte

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Comisión Evaluadora del Minsa concluyó que solo una de las tres empresas cumplió todos los requisitos para construir el hospital. Se trata de Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A.

La licitación para construir el nuevo Hospital de Panamá Norte quedó con un solo proponente habilitado. La Comisión Evaluadora del Ministerio de Salud (Minsa) concluyó que únicamente una de las tres empresas que presentaron propuestas cumplió con todos los requisitos administrativos, financieros y técnicos exigidos en el pliego de cargos, por lo que quedó habilitada para continuar en el proceso de adjudicación de una obra considerada estratégica para ampliar la capacidad de atención de la red pública de salud.

El resultado consta en el informe de evaluación del acto público, correspondiente a la contratación de los estudios, diseños, desarrollo de planos finales, financiamiento, construcción, equipamiento médico y no médico, además del mantenimiento preventivo y correctivo del futuro Hospital de Panamá Norte, que será construido en el corregimiento Ernesto Córdoba Campos, distrito de Panamá.

El proceso tenía un precio de referencia de $72,494,779.58. Sin embargo, las tres propuestas económicas presentadas superaron ese monto en más de siete millones de dólares. La oferta más baja fue la de Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A., por $79,621,057.65; seguida de Constructora Rigaservices, S.A., con $79,674,226.00, y CTL Ingeniería, S.A., con $79,724,418.12.

Aunque las diferencias económicas entre las tres propuestas fueron mínimas, la evaluación técnica, administrativa y documental marcó una amplia distancia entre los participantes.

Lea el informe completo de la comisión evaluadora:

Una sola propuesta cumplió

Tras revisar la documentación presentada por los proponentes, conforme al Texto Único de la Ley 22 de 2006 de Contratación Pública y a las condiciones establecidas en el pliego de cargos, la Comisión Evaluadora determinó que Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A. fue la única empresa que cumplió con la totalidad de los requisitos obligatorios.

La propuesta obtuvo 99 de los 100 puntos posibles, con lo que se convirtió en la única elegible para continuar hacia la adjudicación del contrato.

El informe detalla que la empresa recibió 17 de 18 puntos en la evaluación financiera; 29 de 29, en los criterios administrativos; 13 de 13, en la evaluación técnica, y el puntaje máximo de 40 puntos en la propuesta económica. El único punto descontado correspondió al criterio de facturación promedio anual.

Además de presentar la oferta de menor costo entre las tres participantes, la empresa acreditó la experiencia requerida del personal técnico, presentó la documentación exigida y cumplió con los parámetros de diseño, los cronogramas y las certificaciones solicitadas por el Minsa.

El proyecto no es nuevo. La construcción de este centro fue adjudicada en junio de 2016 por un monto de $178.4 millones, pero diversos inconvenientes impidieron que la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) aprobara su desarrollo. Foto/Archivo

Dos empresas quedaron fuera

La propuesta de CTL Ingeniería, S.A. fue descartada durante la revisión de los requisitos de cumplimiento obligatorio.

Aunque su oferta económica ascendía a $79,724,418.12, la Comisión Evaluadora concluyó que la empresa incurrió en incumplimientos que impedían su continuidad en el proceso.

Entre ellos, señaló que no presentó la fianza de propuesta correspondiente a este acto público, sino un documento emitido para otra licitación. También observó deficiencias en la autenticación notarial de varias declaraciones juradas, inconsistencias en el desglose de precios, omisiones en la documentación financiera y una facturación promedio anual inferior al mínimo requerido.

La segunda propuesta desestimada fue la de Constructora Rigaservices, S.A., que ofertó $79,674,226.00.

Si bien presentó correctamente la fianza de propuesta, la empresa no alcanzó el índice mínimo de liquidez de 1.75 exigido para el período fiscal 2024, al registrar un indicador de 1.589.

La Comisión también determinó que el arquitecto diseñador propuesto no acreditó los 25 años de experiencia requeridos en el pliego de cargos. A ello se sumó la ausencia del cronograma de ejecución, la metodología de trabajo y los videos explicativos que formaban parte de la documentación técnica obligatoria.

Un paso previo a la adjudicación

Con la publicación de este documento, el Minsa queda a un paso de adjudicar el contrato para una de las principales inversiones hospitalarias proyectadas por la entidad.

El futuro Hospital de Panamá Norte busca ampliar la cobertura de los servicios de salud en una de las zonas de mayor crecimiento poblacional de la capital, mediante una infraestructura que incluirá nuevas áreas de atención médica, equipamiento especializado y servicios de apoyo para responder a la creciente demanda de pacientes.

Aunque la empresa mejor evaluada aún deberá esperar la decisión final de la entidad contratante, el informe deja un escenario prácticamente definido: de las tres propuestas recibidas, solo una logró superar la revisión integral y mantenerse en competencia para ejecutar un proyecto cuyo costo ofertado supera en aproximadamente $7.1 millones el precio de referencia establecido por el Minsa.

Los hospitales más cercanos para ese sector de la población son el Hospital Integral San Miguel Arcángel, en el distrito de San Miguelito; y el Manuel Amador Guerrero, en la provincia de Colón.