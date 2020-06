La SPIA no quiere saber del hospital modular y reniega del informe de 14 agremiados​

La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) ha decidido “mantenerse al margen” del hospital modular de Albook, pese a que varios de sus miembros, aglutinados en la Comisión de Movilidad de ese gremio, advirtieran sobre posibles irregularidades en el cumplimiento de normas estructurales y de seguridad, así como un presunto sobrecosto en su construcción.

En un comunicado divulgado a través de sus redes sociales, el presidente de la SPIA, el arquitecto Marcos Murillo, resalta que, pese a no haber hecho “ningún pronunciamiento oficial sobre este proyecto”, tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Procuraduría de la Administración han enviado cuestionarios al gremio sobre el informe elaborado por 14 miembros de la Comisión de Movilidad.

“Hemos decidido mantenernos al margen de este proyecto, para permitir que las autoridades que le correspondan puedan realizar sus investigaciones”, señala Murillo.

Murillo alude a que -en una reunión de la junta directiva, celebrada el 15 de junio pasado- los autores del referido informe manifestaron “que el mismo no es concluyente, ya que no pudieron verificar varios detalles en los planos y especificaciones del proyecto y además confirmaron que no han hecho ninguna inspección al sitio”.

La Prensa tuvo acceso al informe que revela preocupación por el sistema de aire acondicionado, del soporte de la estructura modular y del sistema contra incendios, que podrían poner en riesgo la seguridad de los pacientes y del personal médico.

Se advierte que las rejillas de suministro y de extracción de aire acondicionado en la misma pared, no permiten que haya “presión negativa”, lo que podría comprometer la salud de quienes se encuentren en el lugar.

El hospital modular fue adjudicado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) a la sociedad SmartBrix Centroamérica, por $6.9 millones (sin equipamiento médico). Los 14 miembros de la SPIA cotizaron este mismo proyecto en algo más de $3 millones.

El contrato fue devuelto sin refrendo por la Contraloría General de la República, hace dos semanas.

En el informe –elaborado por 14 ingenieros y arquitectos de la SPIA– se solicita realizar un “peritaje independiente” a la obra.

El estudio fue entregado el pasado 26 de mayo al presidente de la SPIA, Marcos Murillo.

La Fiscalía Anticorrupción investiga presuntas irregularidades en el proyecto, mientras que la Procuraduría de la Administración ha recibido dos denuncias contra el ministro Rafael Sabonge: una, por haber rechazado una donación para que el centro de convenciones de Amador fuera acondicionado como un hospital temporal, y otra, por el supuesto uso de estructuras recicladas en la obra en Albrook.

