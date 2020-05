SPIA se pronunciará oportunamente sobre condiciones del hospital modular

Posición

El presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), Marcos Murillo, dijo este sábado que este gremio emitirá oportunamente un informe sobre el hospital modular que construyó el gobierno para atender los casos críticos de coronavirus.

Murillo comentó que en días pasados representantes de la Spia visitaron las instalaciones del hospital, que está ubicado en el sector de Albrook, pero que todavía no tienen la información esencial para pronunciarse sobre la obra.

“Una vez que nosotros tengamos toda la adecuación que requerimos y la información para poder hacer un pronunciamiento sobre el proyecto, lo vamos a hacer, como siempre con fundamentos científicos y técnicos”, afirmó Murillo vía telefónica.

El presidente de la Spia afirmó que no van a salir a hablar algo sin estar documentados.

“La Spia no ha hecho un pronunciamiento calificando o descalificando este proyecto, porque todavía no tenemos la información requerida”, expresó Murillo reiterando que este gremio no han emitido una certificación de la obra.

Murillo adelantó que el próximo 14 de mayo el Ministerio de Obras Pública y el Colegio de Arquitectos harán una presentación virtual abierto del proyecto.

En el hospital donde se atenderán a pacientes con síntomas moderados del nuevo coronavirus y en cuidados intensivos, se construyó en menos de un mes, a un costo de $10.9 millones ($6.9 millones construcción y $4 millones en equipos médicos). Ya está terminado, pero aún no está operando.