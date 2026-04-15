Subsidio al combustible arranca con más de 600 transportistas beneficiados y 21 mil inscritos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El programa de subsidio al combustible para el sector transporte arrancó este miércoles 15 de abril, con más de 600 transportistas que ya han recibido el beneficio desde primeras horas de la mañana, según confirmó la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

La medida cubre el transporte selectivo, colectivo, colegial y el sector pesquero, con el objetivo de evitar aumentos al consumidor final. No obstante, los sectores de turismo y carga estarán habilitados completamente a partir del viernes.

El subsidio establece precios tope de $0.88 por litro para la gasolina de 91 octanos, $0.90 para el diésel y $1.00 para la gasolina de 95 octanos.

El Gobierno implementará el subsidio al combustible dirigido al sector transporte, con el objetivo de evitar un aumento en las tarifas que pagan los usuarios. Foto: LP/Elysée Fernández

En una estación de combustible cercana a la Gran Estación, se entrevistó a Eduardo, transportista de la ruta Villa Grecia (hacia Panamá Norte), quien aseguró que el subsidio representa un alivio directo para su operación diaria, al reducir significativamente el gasto en diésel.

Eduardo explicó que, sin el beneficio, podía destinar entre 100 y 105 dólares al día en combustible, mientras que con el subsidio ese monto baja a aproximadamente 60 o 65 dólares. “Lo que nos quitaba la ganancia era el costo del diésel”, señaló, al indicar que ahora puede generar entre 10 y 20 dólares diarios.

El conductor, con más de 30 años en el transporte público, indicó que, aunque muchos compañeros aún no han cargado combustible porque laboran en horarios de mediodía, el inicio del programa desde las 6:00 a.m. permitirá que más transportistas accedan al beneficio en las próximas horas. Añadió que este apoyo resulta clave para mantener la operatividad del servicio sin trasladar los costos a los usuarios.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, informó que, con el inicio del despacho de combustible, se podrá evitar un incremento en el pasaje que recaiga directamente en el usuario.

Montalvo subrayó que el proceso incorpora controles de seguridad y trazabilidad para garantizar transparencia en la asignación del subsidio, evitando irregularidades registradas en programas anteriores.

El plan, impulsado por el Gobierno, tiene como objetivo mitigar el impacto del aumento del combustible en los costos operativos del transporte público y, a su vez, evitar incrementos en la tarifa que pagan los usuarios.

Más de 21 mil transportistas inscritos

El director de la ATTT, Nicolás Brea, informó que, hasta la mañana de este miércoles, se contabilizaban más de 21 mil transportistas inscritos en la plataforma digital habilitada para gestionar el subsidio, aunque la cifra sigue en aumento.

“Estamos viendo un incremento importante en los registros. Solo en horas recientes se están sumando cerca de mil transportistas por hora”, detalló Brea, quien indicó que el universo total del sector ronda los 77 mil transportistas a nivel nacional.

Así funciona el subsidio

El subsidio se aplica directamente al momento de abastecer combustible mediante la plataforma tecnológica Panamá Conecta, que permite verificar en tiempo real la elegibilidad del vehículo y del conductor.

“El sistema garantiza transparencia total. Se puede saber quién recibe el subsidio, cuándo, cómo y cuánto consume”, sostuvo el director de la ATTT.

Un ejemplo práctico presentado durante el arranque del programa mostró que un transportista que cargó 200 litros de combustible, con un costo total de 270 dólares, recibió un subsidio de 90 dólares, pagando finalmente 180 dólares.

El Gobierno implementará el subsidio al combustible dirigido al sector transporte, con el objetivo de evitar un aumento en las tarifas que pagan los usuarios. Foto: LP/Elysée Fernández

Requisitos y controles

Para acceder al beneficio, los transportistas deben cumplir con requisitos básicos como tener la placa al día (2026), contar con certificado de operación vigente y estar registrados en la plataforma oficial.

Brea aclaró que el sistema valida automáticamente la información: “Si el vehículo no tiene certificado de operación, simplemente no pasa el subsidio”.

Además, destacó que el proceso incluye verificación tecnológica y humana en las estaciones de combustible para evitar irregularidades.

El programa tendrá una vigencia inicial de 10 meses, según lo establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que será el encargado de pagar directamente a las petroleras tras la validación de los consumos.

“No hay intermediarios. La ATTT solo suministra los datos y el MEF realiza los pagos”, precisó el funcionario.

Llamado a transportistas y usuarios

El director de la ATTT también hizo un llamado a los transportistas a utilizar correctamente el subsidio y a cumplir con las normas, mientras que instó a los usuarios a denunciar cualquier aumento ilegal en las tarifas.

“Este es un esfuerzo grande del Estado para proteger al usuario. No debe haber aumento en el pasaje”, enfatizó.

El programa surge en medio del alza internacional del combustible, que ha impactado significativamente los costos del transporte en Panamá, donde el combustible representa hasta el 50% de los gastos operativos del sector.