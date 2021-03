Sucre sobre vacuna de AstraZeneca: ‘no hay nada que temer’

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, se refirió a los temores que existen con la aplicación de la vacuna contra la Covid-19 de AstraZeneca afirmando que los estudios demuestran que ‘no hay nada que temer”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que algunas personas no quieran aplicarse las dosis de esta casa farmacéutica, Sucre comentó que es una decisión personal de cada quien y afirmó que la Agencia Europea de Medicamentos se pronunció al respecto y que no hay nada que temer.

Afirmó que lo que sucedió en su momento es que relacionaron un tipo de evento, como fue la trombosis pulmonar con la vacuna y que está demostrado que no tiene ningún vínculo, según el informe de la agencia europea.

“No obligamos a nadie. Al final tenemos que darle a la población una vacuna segura según las organizaciones internacionales. Si la OMS, la OPS, la EMA y ahora estamos esperando que la CDC y FDA se pronuncien con respecto a esta vacuna se pondrá a disposición; el que quiere se vacuna, el que no, no. Pero consideramos que no hay nada que temer cuando las organizaciones internacionales nos están diciendo que fue un evento que no tiene relación con AstraZeneca”.

Las declaraciones de Sucre se dieron luego de un acto en el que le rindió homenaje a los 111 profesionales de salud que han perdido la vida a causa de la Covid-19 durante la pandemia.

Por otro lado, el titular de Salud confirmó que hoy se sostuvieron reuniones con los laboratorios que producen la vacuna rusa Sputnik V y la vacuna china. No dio mayores detalles precisos, pero siguen las conversaciones.

Reiteró que en el acuerdo con la farmacéutico Pfizer se establece la llegada de vacunas todas las semanas.

Además, que están a la espera de la confirmación de la llegada de las dosis de AstraZeneca y de las que se gestionaron por el mecanismo Covax.

Con en el lote de anoche, de 70,200 dosis, el total de inmunizaciones recibidas por Panamá de la farmacéutica Pfizer es de 421,060.

Hasta la fecha, se han aplicado 312,761 dosis en todo el país desde que llegó el primer lote de vacunas el 20 de enero, según el Programa Ampliado de Inmunización del Minsa.