Sugieren adaptar régimen de ejercicios

ADAPTACIÓN AL CLIMA

El lunes 18 de mayo se permitió, por primera vez desde la imposición del confinamiento absoluto en Panamá, el hacer ejercicios al aire libre.

El turno tocó a las mujeres, quienes son las únicas autorizadas a salir los lunes, miércoles y viernes.

En las calles se vieron a las primeras deportistas principalmente en horas de la mañana. Conforme fue transcurriendo el día, la exposición del sol y el calor, el número se fue reduciendo.

Solicitud de adaptación

Diferentes sectores de la sociedad, que coinciden en la necesidad de que se permita hacer ejercicios al aire libre, piden que la misma sea adaptada a la realidad de nuestro clima tropical.

Panamá mantiene uno de los confinamientos más estrictos del continente americano.

“Muchos países con excelentes sistemas de salud pública han balanceado el riesgo/beneficio de permitir a sus ciudadanos salir a ejercitarse” – declaró el cardiólogo Jorge Motta, ex director del Instituto Conmemorativo Gorgas.

En los demás países, con la excepción de El Salvador y Perú, se permite llevar a cabo ejercicios al aire libre siempre y cuando sea de manera individual y tomando medidas de distanciamiento social.

La decisión adoptada en Panamá restringe el permiso de salir a una franja horaria que debe coincidir con el último número de la cédula.

La autorización para salir de casa en Panamá está limitada a las dos horas autorizadas anteriormente para hacer todo tipo de diligencias, tres veces a la semana.

Las personas mayores de 60 años están autorizadas a salir de 11 am a 1 pm, un horario inclemente para hacer ejercicios al aire libre. Sin embargo, la otra opción es no ejercitarse, algo sumamente peligroso para la población luego de casi dos meses de encierro domiciliario.

“Una de las sugerencias de los médicos del mundo en esta crisis sanitaria es el ejercicio” – escribió en un tuit la abogada Zoila Correa.

“¿No se podría considerar dejar hacer ejercicio diariamente de 5 am a 9 am? Este horario no solo contribuye a la salud mental y física, y a despejar el encierro domiciliario, sino que a esa hora nadie va a ir a socializar, congregarse ni tomar tragos” – expresó el también abogado Fernando Berguido.

Para Berguido, el permitir hacer ejercicios de manera individual temprano en las mañanas, no solamente sería saludable sino productivo. “Creo que sería una medida relativamente fácil de hacer cumplir, sencilla, pero de enorme impacto en el ánimo de la población”.

El Dr. Xavier Saez-Llorens, uno de los médicos asesores del Ministerio de Salud en la crisis del Covid-19, contestó estar de acuerdo con la sugerencia.

Horario no saludable

Decenas de ciudadanos han expresado a través de las redes sociales su malestar por el confinamiento y los horarios impuestos.

Las quejas de ejercitarse bajo el sol y la humedad de nuestro clima aumentan entre quienes solo pueden salir después de las 10 de la mañana. “No me imagino a nadie corriendo a las 11 am o 1pm con el calor que hace en Panamá”- expresó Kerem Perez.

El propio doctor Motta confiesa que a él le toca salir a las 12 del día “cuando podría perfectamente y con muy bajo riesgo hacer ejercicio a las seis o siete de la mañana”.

Los ciudadanos indican, además, que es imposible, en dos horas, ir al mercado, farmacia, hacer diligencias, sacar a los niños y, además, lograr hacer ejercicio.

“No sé si para los que tenemos que comprar los días que nos toca salir dé el tiempo para la fila para entrar al super, fila de embutidos, fila para carnicería, comprar las otras cosas y llegar a la casa para hacer ejercicios”- manifestó Ricardo Bustamante.

Expertos

Motta, que además cuenta con una maestría en Salud Pública, cuestiona el fundamento de las restricciones existentes. “Esta restricción es típica de políticas que tratan de convertirse en evidencia, y no una política basada en evidencia”.

El pediatra Pedro Vargas ha manifestado también estar de acuerdo con adaptar la medida, insistiendo en la necesidad de incluir a los niños para que puedan también salir con sus padres. “El Minsa tiene capacidad para la sensatez, pero está bajo presión por incertidumbre. No se debe permitir que otros estamentos del Estado, sin formación sanitaria y quizás todavía con resabios de obediencia debida, le desmarquen de lo probado científicamente y apropiado para las gentes”.