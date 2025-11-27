Suspenden acceso al sendero Los Quetzales tras colapso de varios árboles

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El ingreso al sendero Los Quetzales, en el Parque Nacional Volcán Barú, Chiriquí, fue suspendido temporalmente a partir de este jueves 27 de noviembre. Así lo informó la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente en Chiriquí, al explicar que la medida fue adoptada debido al colapso de seis árboles sobre el trazado del sendero.

La entidad detalló que esta situación mantiene obstruido el paso y “representa un riesgo para la integridad de los visitantes”.

“Personal técnico realizará las labores de corte de los árboles caídos, así como el despeje y limpieza de los puntos afectados, con el propósito de restablecer las condiciones de seguridad necesarias para el uso público”, indicó.

La Sección de Áreas Protegidas y Biodiversidad, que se mantendrá en sitio realizando las intervenciones correspondientes, informará oportunamente sobre su reapertura una vez culminen los trabajos y el sendero sea considerado seguro, destacó el ministerio.

Sendero Los Quetzales. Cortesía/MiAmbiente

El sendero de 6.5 kilómetros, de dificultad moderada, ofrece un recorrido que atraviesa diversos hábitats, incluyendo bosques nubosos y áreas de alta montaña.

En 2024 fue rehabilitado a través del Proyecto Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de $793 mil 192.