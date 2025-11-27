Panamá, 27 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    CHIRIQUÍ

    Suspenden acceso al sendero Los Quetzales tras colapso de varios árboles

    José González Pinilla
    Suspenden acceso al sendero Los Quetzales tras colapso de varios árboles
    Al menos seis árboles se han caído en el sendero Los Quetzales. Cortesía/MiAmibiente

    El ingreso al sendero Los Quetzales, en el Parque Nacional Volcán Barú, Chiriquí, fue suspendido temporalmente a partir de este jueves 27 de noviembre. Así lo informó la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente en Chiriquí, al explicar que la medida fue adoptada debido al colapso de seis árboles sobre el trazado del sendero.

    La entidad detalló que esta situación mantiene obstruido el paso y “representa un riesgo para la integridad de los visitantes”.

    “Personal técnico realizará las labores de corte de los árboles caídos, así como el despeje y limpieza de los puntos afectados, con el propósito de restablecer las condiciones de seguridad necesarias para el uso público”, indicó.

    La Sección de Áreas Protegidas y Biodiversidad, que se mantendrá en sitio realizando las intervenciones correspondientes, informará oportunamente sobre su reapertura una vez culminen los trabajos y el sendero sea considerado seguro, destacó el ministerio.

    Suspenden acceso al sendero Los Quetzales tras colapso de varios árboles
    Sendero Los Quetzales. Cortesía/MiAmbiente

    El sendero de 6.5 kilómetros, de dificultad moderada, ofrece un recorrido que atraviesa diversos hábitats, incluyendo bosques nubosos y áreas de alta montaña.

    En 2024 fue rehabilitado a través del Proyecto Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de $793 mil 192.

    José González Pinilla

    Editor


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Pago de diciembre del Décimo tercer mes 2025: calendario oficial. Leer más
    • Jubilados y pensionados recibirán tres pagos en diciembre: conoce los montos. Leer más
    • PASE-U 2025: Dónde y cuándo realiza el Ifarhu el pago esta semana. Leer más
    • 1,400 tamales y más de 45 libras de arroz pedía una escuela en Chiriquí para celebrar Villa Navideña. Leer más
    • Chats, presiones y advertencias: ¿qué hay en el documento notariado por la abogada que demandó la candidatura de Mulino?. Leer más
    • ‘No hay razones’: Universidad de Panamá pide al Ministerio de Economía y Finanzas reconsiderar los fondos para el bono de fin de año. Leer más
    • Qué hacen y cómo viven los militares de Estados Unidos que se entrenan en la selva panameña. Leer más