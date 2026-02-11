Suspenden celebración del carnaval en Colón por falta de coordinación y respaldo institucional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Junta Directiva informó que la decisión es irreversible y atribuyó la cancelación a la ausencia de condiciones mínimas de seguridad y logística.

A solo 4 días de inicar la celebración de los carnavales en el país, la junta directiva del Carnaval de Colón anunció la suspensión de todas las actividades públicas programadas.

En un comunicado, la organización informó que la decisión responde a “circunstancias de fuerza mayor” que comprometen la integridad y el desarrollo seguro del evento.

De acuerdo con el pronunciamiento, tras un “análisis exhaustivo y riguroso de la situación actual”, se determinó que no existen las condiciones mínimas indispensables de logística, protección y coordinación institucional para garantizar la seguridad de comparsas, artistas, visitantes y familias.

La junta directiva señaló que la cancelación es consecuencia directa de la ausencia de un marco de coordinación efectiva entre las entidades con competencia territorial y jurisdiccional en la provincia.

Indicaron además que no se logró concretar un acuerdo formal y operativo entre las instancias responsables, lo que imposibilitó la organización adecuada del evento.

También aseguraron que la falta de respaldo financiero, operativo y de custodia necesarios fueron motivos para tomar la decisión. Según el comunicado, la inexistencia de un apoyo unificado por parte de las autoridades dejó a la organización en una “situación de vulnerabilidad institucional”.

Resaltaron además, que el evento representa una vitrina para emprendedores, comerciantes, artesanos y proveedores locales, quienes dependen en parte de estas actividades para generar ingresos.

“La suspensión no solo apaga nuestra alegría, sino que también anula un dinamizador clave de la economía local”, señala el documento.

Asimismo, indicaron que las consecuencias de la suspensión recaen en la falta de articulación y compromiso que, a su juicio, debió prevalecer entre las autoridades competentes.

En el comunicado, la junta directiva exime de responsabilidad a reinas, comparsas, murgas, grupos artísticos y culturales, patrocinadores, comerciantes, emprendedores y voluntarios que habían preparado su participación.

Hasta el momento, las autoridades provinciales no se han pronunciado sobre la suspensión.