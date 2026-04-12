Suspenden clases este lunes 13 de abril en Veraguas y la comarca Ngäbe Buglé

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las clases en el norte de Veraguas y en la comarca Ngäbe Buglé fueron suspendidas para este lunes 13 de abril, confirmó el Ministerio de Educación (Meduca).

La medida responde a una alerta emitida por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) ante la previsión de fuertes lluvias y tormentas eléctricas en esa región del país.

De acuerdo con Meduca, la suspensión aplica para el corregimiento de Calovébora, en la costa norte de Veraguas, y para la región Ñokribo, en la comarca Ngäbe Buglé.

Según las autoridades, las lluvias podrían provocar crecidas de ríos y quebradas, inundaciones puntuales, deslizamientos de tierra y ráfagas de viento, lo que representa un riesgo para la seguridad y movilidad de la comunidad educativa.

Meduca indicó que las direcciones regionales correspondientes se mantendrán en monitoreo constante para comunicar oportunamente la reanudación de las actividades escolares.