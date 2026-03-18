Suspenden desalojos en vereda afroantillana en Río Abajo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La medida de desalojo de los negocios y locales ubicados en la vereda gastronómica afroantillana, anunciada para el 30 de marzo, fue suspendida por el Ministerio de Obras Públicas (MOP). En su lugar, se informó que los comercios serán reubicados conjuntamente con el Municipio de Panamá, en beneficio de los residentes del corregimiento de Río Abajo.

El director de Proyectos Especiales del MOP, Edgar Peregrina, informó que el desalojo previsto para el 30 de marzo de 2026 queda suspendido. La información se dio a conocer durante el inicio del proceso de notificación del MOP a los comercios ubicados dentro de la franja de servidumbre de la Vía España, donde se desarrollarán los trabajos de ampliación que incluyen carriles exclusivos para el sistema de transporte MiBus.

Peregrina explicó que la vereda afroantillana será reorganizada con el fin de mejorar su ordenamiento e incluso permitir la incorporación de más negocios. También se informó que los comercios se mantendrán ubicados entre las calles 12 y 14 de Río Abajo.

Durante la jornada, el funcionario explicó, mediante una maqueta, los alcances del proyecto de ampliación de la Vía España a los propietarios de establecimientos del área, entre ellos “Donde Iván” y “Donde Fanso”.

El director de Proyectos Especiales del MOP, Edgar Peregrina, informó a los dueños de negocios de la Vereda Afroantillana que el desalojo del 30 de marzo de 2026, queda suspendida. Cortesía

El proyecto abarcará aproximadamente seis kilómetros, desde la avenida Porras hasta la avenida Cincuentenario, e incluye la construcción de aceras de hasta tres metros de ancho en ambos lados de la vía. La obra tendrá un plazo estimado de ejecución de 900 días (2 años y 5 meses sin contratiempos).

Proyecto ampliación Vía España

Peregrina destacó que el proceso de socialización se desarrolla de forma directa con los actores involucrados —es decir, los dueños de negocios— mediante visitas puerta a puerta, con el propósito de explicar los beneficios, atender inquietudes y propiciar consensos que permitan avanzar de manera ordenada.

El funcionario indicó que, a lo largo del trazado del proyecto, existen unos 400 comercios y más de 150 árboles, los cuales no serán talados, sino incorporados al área verde y al proceso de arborización.

Varios árboles han sido talados a lo largo de la Vía España, tras el proyecto de ampliación de la Vía España.

La institución subrayó que esta iniciativa forma parte de una estrategia integral orientada a modernizar el transporte público, reducir los tiempos de traslado y fortalecer la seguridad vial, impactando a miles de usuarios que transitan diariamente por este corredor.

Los comerciantes manifestaron su disposición de respaldar el proyecto, al tiempo que solicitaron ser considerados durante su ejecución.

Las autoridades informaron que, una vez perfeccionado el contrato, se avanzará con las gestiones para la liberación de la servidumbre vial, en cumplimiento de la normativa vigente y garantizando el respeto a los derechos de comerciantes y residentes del área.

Según el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, hay 58 comercios que se encuentran dentro de la servidumbre pública de la Vía España, específicamente en el área donde se desarrollará el proyecto de ampliación de esta importante arteria vial, mientras que otros 300 negocios ocupan parcialmente ese espacio.

El “Proyecto de estudio, diseño, construcción y financiamiento de la ampliación de carriles exclusivos de MiBus en la Vía España” fue adjudicado al Consorcio C&T Vía España, con un costo de 80 millones de dólares, bajo la modalidad de contrato llave en mano.

En la actividad también participaron el director de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Julio De Gracia; la representante de Río Abajo, Maritza Villarreal; y el activista social Franklin Robinson, propietario del restaurante Boho Food Town.