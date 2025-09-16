Suspenden licitación para rehabilitar cuatro piscinas en la capital

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Dirección General de Contrataciones Públicas ordenó la suspensión temporal de la licitación para la rehabilitación de cuatro piscinas en el centro de la ciudad, proyecto valorado en $2.6 millones.

La medida se adoptó tras admitirse un recurso de reclamo presentado por la empresa Ecopump, S.A., que cuestionó aspectos del pliego de cargos, en particular los requisitos sobre la experiencia de las compañías participantes y el personal técnico exigido.

El proyecto, impulsado por la Alcaldía de Panamá, contempla la remodelación de las piscinas de San Francisco, Villa Cáceres, Betania y San Miguel.

De acuerdo con el municipio, muchas instalaciones deportivas y recreativas “no han recibido mantenimiento preventivo ni correctivo durante años, por lo que es indispensable adecuarlas para su funcionamiento”.

Actualmente, una de las piscinas permanece clausurada. La Alcaldía señaló que los principales beneficiarios serán adultos mayores, niños, atletas y deportistas de los corregimientos de Betania, San Francisco y Calidonia.

Las obras previstas incluyen diseño, obtención de permisos, demolición, ampliaciones, mejoramiento de las piscinas, pintura, remodelación de oficinas, jardinería y paisajismo.