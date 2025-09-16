Panamá, 16 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ALCALDÍA DE PANAMÁ

    Suspenden licitación para rehabilitar cuatro piscinas en la capital

    José González Pinilla
    Suspenden licitación para rehabilitar cuatro piscinas en la capital
    La piscina de San Francisco presenta problemas en sus estructuras. Cortesía/Municipio de Panamá

    La Dirección General de Contrataciones Públicas ordenó la suspensión temporal de la licitación para la rehabilitación de cuatro piscinas en el centro de la ciudad, proyecto valorado en $2.6 millones.

    +info

    Cuatro piscinas de la capital serán remodeladas por $2.6 millones

    La medida se adoptó tras admitirse un recurso de reclamo presentado por la empresa Ecopump, S.A., que cuestionó aspectos del pliego de cargos, en particular los requisitos sobre la experiencia de las compañías participantes y el personal técnico exigido.

    El proyecto, impulsado por la Alcaldía de Panamá, contempla la remodelación de las piscinas de San Francisco, Villa Cáceres, Betania y San Miguel.

    De acuerdo con el municipio, muchas instalaciones deportivas y recreativas “no han recibido mantenimiento preventivo ni correctivo durante años, por lo que es indispensable adecuarlas para su funcionamiento”.

    Actualmente, una de las piscinas permanece clausurada. La Alcaldía señaló que los principales beneficiarios serán adultos mayores, niños, atletas y deportistas de los corregimientos de Betania, San Francisco y Calidonia.

    Las obras previstas incluyen diseño, obtención de permisos, demolición, ampliaciones, mejoramiento de las piscinas, pintura, remodelación de oficinas, jardinería y paisajismo.

    Adjuntos

    Suspension del acto publico de piscinas.pdf

    José González Pinilla

    Editor

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Copa Airlines anuncia puestos de empleo: conoce las vacantes disponibles y requisitos para postularse. Leer más
    • Calendario del PASE-U 2025: cuándo será el segundo pago y cómo se entregará. Leer más
    • Representante de China para América Latina critica ‘injerencias externas’ y pide condiciones justas para inversiones en Panamá. Leer más
    • El cielo demanda talento: Panamá necesitará más de 4 mil trabajadores aeronáuticos en la próxima década. Leer más
    • La Presidencia destina $7.1 millones para ampliar y restaurar la villa diplomática. Leer más
    • Universidad en crisis: rector cobra $8,000, docentes sin pago y solo hay 123 estudiantes. Leer más
    • DGI encontró empresas grandes que facturaban solo la mitad de sus ventas para evadir impuestos. Leer más