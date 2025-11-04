Panamá, 04 de noviembre del 2025

    DÍA DE LOS SÍMBOLOS PATRIOS

    Suspenden los desfiles el 4 de noviembre en Colón por fuertes lluvias

    Aleida Samaniego C.
    Rinden honores a los Símbolos Patrios en desfile de vía España. Isaac Ortega

    El tradicional desfile cívico del 4 de noviembre, en conmemoración de los Desfiles Patrios en la ciudad de Colón, fue suspendido debido a las intensas lluvias que afectaron la provincia, confirmó Rosa Martínez, directora regional del Ministerio de Educación (Meduca).

    Según explicó Martínez, el evento había iniciado, pero las condiciones climáticas obligaron a detener la actividad “por responsabilidad y seguridad de los estudiantes”. La decisión fue coordinada con los estamentos de seguridad, incluyendo la Policía Nacional, la Autoridad de Tránsito y la Gobernación de Colón.

    “Ante las inclemencias del tiempo y guardando la seguridad de los estudiantes, hemos tomado la decisión de suspender el desfile. No podemos continuar con los actos bajo estas condiciones”, afirmó la funcionaria.

    Martínez aclaró que los actos protocolares del 5 de noviembre se mantienen según lo programado y que el desfile podrá realizarse a partir de las 7:00 a.m., siempre que las condiciones del clima lo permitan.

