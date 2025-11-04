Suspenden los desfiles el 4 de noviembre en Colón por fuertes lluvias

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El tradicional desfile cívico del 4 de noviembre, en conmemoración de los Desfiles Patrios en la ciudad de Colón, fue suspendido debido a las intensas lluvias que afectaron la provincia, confirmó Rosa Martínez, directora regional del Ministerio de Educación (Meduca).

Según explicó Martínez, el evento había iniciado, pero las condiciones climáticas obligaron a detener la actividad “por responsabilidad y seguridad de los estudiantes”. La decisión fue coordinada con los estamentos de seguridad, incluyendo la Policía Nacional, la Autoridad de Tránsito y la Gobernación de Colón.

“Ante las inclemencias del tiempo y guardando la seguridad de los estudiantes, hemos tomado la decisión de suspender el desfile. No podemos continuar con los actos bajo estas condiciones”, afirmó la funcionaria.

Martínez aclaró que los actos protocolares del 5 de noviembre se mantienen según lo programado y que el desfile podrá realizarse a partir de las 7:00 a.m., siempre que las condiciones del clima lo permitan.