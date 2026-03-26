Suspenden temporalmente la plataforma Empleos Panamá tras intento de hackeo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un intento de ciberataque contra la plataforma digital Empleos Panamá fue detectado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), lo que llevó a la institución a activar de inmediato sus protocolos de seguridad e iniciar las investigaciones correspondientes para determinar el origen del incidente.

Como parte de las medidas adoptadas, el Mitradel informó que mantiene una coordinación con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) y con la empresa proveedora de servicios tecnológicos, con el fin de reforzar los mecanismos de protección del sistema.

También se decidió suspender temporalmente los servicios de la Bolsa de Empleo mientras se realizan labores de mantenimiento.

La entidad señaló que la seguridad de la información y la continuidad de los servicios digitales se mantienen como una prioridad institucional, por lo que se ejecutan monitoreos permanentes y evaluaciones técnicas para resguardar la integridad de la plataforma oficial de intermediación laboral, disponible en el sitio web www.empleospanama.gob.pa.

El Mitradel recordó que este portal es gratuito y cuenta con medidas orientadas a proteger la confidencialidad de los datos personales de sus usuarios.

Ante la situación, la institución exhortó a la ciudadanía a verificar la autenticidad de las fuentes y utilizar exclusivamente los canales oficiales antes de aplicar a cualquier oferta laboral, con el objetivo de evitar fraudes o engaños en plataformas no autorizadas.

El ministerio destacó que desde el inicio de la actual administración se han “fortalecido los procesos de innovación y transformación digital, con miras a ofrecer servicios más seguros, eficientes y accesibles”.