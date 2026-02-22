Suspenden traslado de docentes a la comarca Ngäbe Buglé por mal tiempo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que, debido a las condiciones climáticas adversas que se registran actualmente, los vuelos programados para el traslado docente este 22 de febrero no pudieron realizarse hacia el sector de Kankintú, en la comarca Ngäbe Buglé.

Según la entidad, la medida responde a razones de seguridad, luego de que las condiciones atmosféricas impidieran el desarrollo normal de las operaciones aéreas previstas para movilizar al personal educativo.

El Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), como medida de precaución, se mantiene a la espera de que mejore el clima antes de autorizar los traslados hacia las comunidades de Cerro Balsa, Punta Piña, Sirote y Piedra Roja.

La decisión fue adoptada con el objetivo de salvaguardar la vida y la integridad de los docentes, evitando situaciones de riesgo durante el desplazamiento hacia estas áreas de difícil acceso.

El Meduca indicó que realiza todas las gestiones necesarias para garantizar el traslado seguro del personal educativo hasta sus destinos, en cumplimiento de los compromisos establecidos para el inicio del año escolar 2026.