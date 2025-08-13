Panamá, 14 de agosto del 2025

    Idaan suspenderá planta de Chilibre por trabajos en toma de agua cruda este 16 y 17 de agosto

    Getzalette Reyes
    Planta de Chilibre se detendrá por mantenimiento del 16 al 17 de agosto. Foto/Cortesía

    El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) anunció que suspenderá las operaciones de la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre desde las 10:00 p.m. del sábado 16 de agosto hasta las 6:00 a.m. del domingo 17 de agosto de 2025, debido a trabajos en la toma de agua cruda.

    La entidad explicó que las lluvias registradas en julio en la cuenca del río Chagres han elevado los niveles del Lago Alajuela y que, ante los pronósticos de más precipitaciones en las próximas semanas, se decidió adelantar trabajos que inicialmente estaban programados para noviembre.

    Las labores consisten en la instalación de la compuerta inferior del foso de succión de la toma de agua cruda, un proyecto esencial para garantizar el suministro de agua potable a la ciudad de Panamá y San Miguelito.

    Durante el periodo de suspensión, el Idaan dio a conocer que activará operativos para abastecer de agua potable a hospitales y centros médicos. La institución recomendó a la población tomar medidas para el uso racional del agua mientras duren los trabajos.

    Hay que recordar que la planta potabilizadora de Chilibre produce 250 millones de galones de agua diarios y abastece a los distritos de Panamá y San Miguelito, así como a Panamá Norte, desde Las Cumbres hasta Buena Vista.

