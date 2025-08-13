Idaan suspenderá planta de Chilibre por trabajos en toma de agua cruda este 16 y 17 de agosto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) anunció que suspenderá las operaciones de la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre desde las 10:00 p.m. del sábado 16 de agosto hasta las 6:00 a.m. del domingo 17 de agosto de 2025, debido a trabajos en la toma de agua cruda.

La entidad explicó que las lluvias registradas en julio en la cuenca del río Chagres han elevado los niveles del Lago Alajuela y que, ante los pronósticos de más precipitaciones en las próximas semanas, se decidió adelantar trabajos que inicialmente estaban programados para noviembre.

Las labores consisten en la instalación de la compuerta inferior del foso de succión de la toma de agua cruda, un proyecto esencial para garantizar el suministro de agua potable a la ciudad de Panamá y San Miguelito.

⏩️Realizaremos trabajos en la toma de agua cruda de la potabilizadora de Chilibre desde las 10:00 de la noche del sábado 16 de agosto hasta las 6:00 de la mañana del domingo 17 de agosto👷‍♂️



⏩️Se activará el operativo de abastecimiento para hospitales👇 pic.twitter.com/XsTRJQ2FWD — IDAAN (@IDAANinforma) August 13, 2025

Durante el periodo de suspensión, el Idaan dio a conocer que activará operativos para abastecer de agua potable a hospitales y centros médicos. La institución recomendó a la población tomar medidas para el uso racional del agua mientras duren los trabajos.

Hay que recordar que la planta potabilizadora de Chilibre produce 250 millones de galones de agua diarios y abastece a los distritos de Panamá y San Miguelito, así como a Panamá Norte, desde Las Cumbres hasta Buena Vista.