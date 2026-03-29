Panamá, 29 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    SANEAMIENTO

    Suspenderán suministro de agua en Betania por trabajos del programa de saneamiento

    Yaritza Mojica
    Suspenderán suministro de agua en Betania por trabajos del programa de saneamiento
    Trabajos en la vía principal por saneamiento de la bahía.

    Diversos sectores del corregimiento de Betania no contarán con suministro de agua potable este domingo 29 de marzo, debido a trabajos de reubicación de una tubería que ejecuta el Programa Saneamiento de Panamá.

    +info

    Programa Saneamiento de Panamá inicia construcción del pozo No. 8 en Vía EspañaColector principal del río Matasnillo, obra clave para sanear la capital, tiene 33% de avance

    La suspensión del servicio se realizará en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., específicamente en el sector de calle Ottawa con calle 80B Oeste, a la altura de Fortasa, donde se conectará una nueva tubería de seis pulgadas de diámetro a la red existente.

    Estos trabajos forman parte de las labores que adelanta el Programa Saneamiento de Panamá, a través del Consorcio BRD Matasnillo, como parte del proyecto de saneamiento en la ciudad de Panamá.

    Además, desde el viernes 27 de marzo a las 5:00 p.m. se mantiene un cierre en el área, el cual se extenderá hasta el domingo 29 de marzo a las 5:00 p.m., con el fin de facilitar las labores de intervención.

    Las autoridades recomendaron a los residentes tomar las previsiones necesarias para el almacenamiento de agua durante el tiempo que dure la suspensión del servicio.

    El Programa Saneamiento de Panamá ofreció disculpas por los inconvenientes y reiteró que estos trabajos son necesarios para mejorar la infraestructura y garantizar la sostenibilidad del sistema de agua potable en la ciudad.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • PASE-U 2026: Ifarhu explica por qué se retrasó el primer pago y cuándo llegará. Leer más
    • Estos son los 20 primeros médicos que liderarán la investigación en la CSS. Leer más
    • Emiten alerta por estufas Frigidaire vendidas en Panamá por posible fuga de gas. Leer más
    • El Canal de Panamá busca un Superman. Leer más
    • Mayer Mizrachi impulsa cobro de estacionamientos en la cinta costera 3. Leer más
    • Balboa y Cristóbal: claves de una posible prórroga en las concesiones portuarias. Leer más
    • Pago del bono permanente a jubilados y pensionados: fechas y montos. Leer más