Suspenderán suministro de agua en Betania por trabajos del programa de saneamiento

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Diversos sectores del corregimiento de Betania no contarán con suministro de agua potable este domingo 29 de marzo, debido a trabajos de reubicación de una tubería que ejecuta el Programa Saneamiento de Panamá.

La suspensión del servicio se realizará en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., específicamente en el sector de calle Ottawa con calle 80B Oeste, a la altura de Fortasa, donde se conectará una nueva tubería de seis pulgadas de diámetro a la red existente.

Estos trabajos forman parte de las labores que adelanta el Programa Saneamiento de Panamá, a través del Consorcio BRD Matasnillo, como parte del proyecto de saneamiento en la ciudad de Panamá.

Además, desde el viernes 27 de marzo a las 5:00 p.m. se mantiene un cierre en el área, el cual se extenderá hasta el domingo 29 de marzo a las 5:00 p.m., con el fin de facilitar las labores de intervención.

Las autoridades recomendaron a los residentes tomar las previsiones necesarias para el almacenamiento de agua durante el tiempo que dure la suspensión del servicio.

El Programa Saneamiento de Panamá ofreció disculpas por los inconvenientes y reiteró que estos trabajos son necesarios para mejorar la infraestructura y garantizar la sostenibilidad del sistema de agua potable en la ciudad.