Suspensión de recolección en San Miguelito: Revisalud responde a la alcaldesa Irma Hernández

La empresa Recicladora Vida y Salud (Revisalud) aclaró que la suspensión de los servicios de recolección de desechos en las escuelas del distrito de San Miguelito, prevista para el 30 de junio de 2025, fue comunicada con la debida anticipación como parte de una medida responsable y preventiva.

Esta decisión surgió tras los recientes señalamientos de la alcaldesa del distrito, Irma Hernández, quien puso en duda la legalidad y el cumplimiento del contrato entre la empresa y las autoridades municipales.

Revisalud explicó que dicha suspensión tiene como objetivo generar el espacio necesario para atender los factores que actualmente limitan la renovación del acuerdo interinstitucional entre el Municipio de San Miguelito y el Ministerio de Educación (Meduca).

Ante las declaraciones de Hernández, Revisalud subrayó que tanto la empresa como el Meduca han presentado reiteradas solicitudes formales al Municipio de San Miguelito para avanzar en el proceso de renovación del acuerdo.

Sin embargo, hasta la fecha, no se han concretado acciones efectivas que permitan una solución viable y sostenible para asegurar la continuidad del servicio de recolección.

En este sentido, la empresa hizo un llamado respetuoso al Municipio para establecer de inmediato las mesas de trabajo propuestas hace más de un mes.

Revisalud también enfatizó que el principal obstáculo sigue siendo la falta de avances en el proceso de diálogo interinstitucional, que es esencial para alcanzar una solución sostenible y oportuna que beneficie a la comunidad educativa.

La adenda contractual

En relación con las acusaciones de Hernández sobre la adenda al contrato, Revisalud desmintió rotundamente que el propósito de la modificación fuera pactar un valor adicional en beneficio de la empresa. Según un comunicado de la empresa, dicha afirmación carece de fundamento técnico y jurídico, y distorsiona el propósito real de la modificación.

La adenda, en realidad, tuvo como único objetivo ajustar el alcance de los servicios contratados, incorporando labores como la limpieza, recolección de desechos sólidos (basura), corte de césped y mantenimiento de áreas verdes internas de los centros educativos oficiales del distrito. Estas funciones no estaban contempladas en el contrato original.

Cumplimiento de la legalidad y transparencia

Revisalud recordó que la modificación se realizó en estricto cumplimiento de la Ley 106 de 1973 y sus reformas. El alcalde del distrito de San Miguelito fue debidamente autorizado por el Concejo Municipal mediante el Acuerdo Municipal No. 116 de 2016 para suscribir la adenda al Contrato No. 001-2001, la cual fue publicada en la Gaceta Oficial No. 28,179 el 16 de diciembre de 2016.

Con la modificación, se incluyó la recolección de desechos urbanos provenientes de los centros educativos y el mantenimiento de las áreas verdes, actividades que no estaban contempladas previamente.

El refrendo

Revisalud también destacó que la tramitación, legalización y refrendo de convenios y adendas son competencias exclusivas del Municipio de San Miguelito, en su calidad de ente concedente del servicio. La empresa insistió en que el refrendo de la adenda es un paso esencial para garantizar la continuidad del servicio y la seguridad jurídica para el cumplimiento de los contratos.

La empresa subrayó que las acusaciones de ilegalidad sobre el convenio y los pagos efectuados carecen de fundamento jurídico. Estos pagos fueron debidamente refrendados por la Contraloría General de la República, lo que valida tanto el convenio como el proceso de contratación.