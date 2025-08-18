¿Sustituirá la Inteligencia Artificial a los docentes? Debaten en Panamá el futuro de la educación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La educación en América Latina enfrenta un dilema: mientras la innovación tecnológica avanza a gran velocidad, las universidades aún lidian con regulaciones obsoletas, acreditaciones desgastantes y currículos poco conectados con el mercado laboral. Con ese telón de fondo, Panamá acogerá del 19 al 21 de agosto la séptima edición del Foro Internacional de Innovación en Educación Superior – Innkind FiEd LATAM 2025, un espacio que busca cerrar la brecha entre la revolución digital y la educación superior.

Adriana Angarita, presidenta del foro y CEO de SénecaLab, lo resume así: “La innovación está cambiando muy rápido; si no logramos cerrar la brecha ahora, mañana será demasiado tarde. Lo que hacemos con este encuentro es empezar a entender esa innovación desde quienes la están desarrollando, para que las universidades de América Latina no se queden rezagadas”.

IA como aliada, no como amenaza

Uno de los ejes del foro será el uso de la inteligencia artificial como motor de cambio. “La IA no debe sustituir a los docentes, sino empoderarlos. Debe ayudarnos a anticipar necesidades de aprendizaje, cerrar brechas y construir un talento competitivo, diverso y sostenible”, resaltó Angarita.

Un espacio de choque entre educación, regulación y mercado

El foro no se limita a revisar cómo operan las universidades, sino a abrir debates sobre factores externos que impactan la innovación educativa. “Hay varios elementos que no dependen de las universidades y ahí queremos hacer énfasis. La regulación, por ejemplo, limita profundamente los espacios de innovación. La acreditación se ha vuelto un proceso administrativo que desgasta a las instituciones y que no conecta con el desarrollo del país”, advirtió Angarita.

En Panamá, los desafíos son claros: regulaciones que demoran hasta tres años en aprobar programas, un sistema de acreditación con actores descoordinados y la ausencia de datos que permitan evaluar con precisión el desempeño educativo. “No tenemos un sistema de datos, y sin números no sabemos qué está pasando. Cuando el país tuvo cifras en los exámenes de medicina, recién ahí empezamos a discutir distinto. Si queremos avanzar, necesitamos decisiones basadas en evidencia”, señaló.

Tres días para “hackear” la educación

La agenda de Innkind FiEd LATAM 2025 arranca el 19 de agosto con una jornada virtual gratuita titulada Tendencias en Educación Superior, transmitida en alianza con La Prensa. Se abordará el impacto de la inteligencia artificial, la transformación del sector productivo y los retos pedagógicos. “Nuestros docentes aún no están formados en inteligencia artificial, ni en básica ni en media, y tampoco en la universidad. Seguimos esperando que alguien más haga algo, pero lo que necesitamos es cambiar nuestras propias prácticas”, enfatizó Angarita.

Los días 20 y 21 de agosto, en el Hotel Marriott Albrook, se desarrollarán las sesiones presenciales con paneles sobre gobernanza del futuro, innovación, competitividad, regulación, financiamiento y acreditación. “No venimos a aplaudir buenas prácticas, venimos a transferir conocimiento para hacer los cambios posibles”, remarcó.

Voces internacionales y del sector productivo

El encuentro contará con ponentes de alto nivel como Guido Girardi, fundador del Congreso Futuro en Chile; Elena Estavillo, del Centro i para la Sociedad del Futuro en México; y Karlo Mondragón, director de Recursos Humanos de Grupo Salinas de México, que emplea a más de 120,000 personas, igualmente Fernando Valenzuela de Edlatam Alliance, Fernando León del Centro de Enseñanza Técnica y Superior CETYS, Tatiana Yglesias de Portal Innovations,. También estarán Catherine Juvinao, Congresista de Colombia, junto a representantes del sector productivo regional.

“A veces las universidades y el sector productivo tienen visiones diferentes, pero necesitamos que las instituciones educativas entiendan qué requiere el mercado laboral para que puedan sumarse a ese cambio”, señaló Angarita.

El foro cuenta con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la CAF, la Unión Europea, el CSUCA y la CECC-SICA, además de aliados públicos y privados de la región. Más de 200 participantes y delegaciones de 11 países ya confirmaron asistencia.

¿Cómo participar?

La jornada del 19 de agosto será virtual y gratuita, inscribiéndose en la web. Los días 20 y 21 serán presenciales, con paneles, talleres, networking y exhibiciones tecnológicas, podrán hacer el pago a través de tarjeta o ACH.

Inscripciones y agenda completa: https://innkind.com/inscripciones-fied-latam-2025/