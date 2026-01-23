Panamá, 24 de enero del 2026

    EDUCACIÓN

    Suzanne Sáez asume como gerente educativa interina del ITSE tras la renuncia de Milena Gómez

    Yaritza Mojica
    El ITSE enfrenta un cambio en la dirección de su principal puesto académico y es asumido por Suzanne Sáez.

    En medio de tensiones internas y en pleno proceso de auditoría por parte de la Contraloría General de la República, el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) enfrenta un cambio en la dirección de su principal puesto académico, el cual será asumido por Suzanne Sáez.

    Sáez asumirá de manera interina el cargo de gerente educativa, tras la renuncia irrevocable de Milena Gómez Cedeño, anunciada el pasado jueves 22 de enero, según confirmó la institución este viernes.

    La salida de Gómez se produce luego de que fuera enviada de vacaciones desde noviembre de 2025, en medio de una auditoría de la Contraloría, y a pocos días de que dicho periodo concluyera formalmente.

    Gómez, quien llegó al cargo mediante concurso público de méritos para el periodo 2021–2025 y cuya gestión fue extendida hasta 2029 por el Consejo Directivo, presentó su renuncia argumentando la falta de certeza jurídica y un debilitamiento de la autonomía institucional. Además, cuestionó recientes modificaciones al estatuto que incluyen la causal de “pérdida de confianza” como motivo de remoción.

    Con respecto a la trayectoria de Sáez, la entidad informó que se ha desempeñado como gerente de currículo y subgerente de calidad y desarrollo, además de haber liderado procesos de aseguramiento de la calidad académica y otros aportes relevantes dentro de la institución.

    El ITSE, institución de educación superior de ciclo corto enfocada en ciencia, tecnología e innovación, ha sido objeto de debate público no solo por la auditoría y la renuncia de su gerente educativa, sino también por recortes presupuestarios que podrían afectar la formación de miles de estudiantes y la ampliación de su oferta académica.

    Según la institución, el ITSE continúa operando con normalidad y asegura la continuidad de sus procesos académicos y administrativos.

