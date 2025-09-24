Panamá, 24 de septiembre del 2025

    CERTIFICACIÓN TÉCNICA

    Técnicos del Inadeh podrán obtener licencias profesionales con validez legal

    Yaritza Mojica
    Formación de estudiantes del programa de técnicos del INADEH. Cortesía

    Egresados de programas técnicos del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) podrán acceder a Licencias Temporales Renovables (LTR), que otorgará la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA).

    El acuerdo entre el Inadeh y la JTIA se oficializó mediante la Resolución N°042 del 20 de agosto de 2025, que reconoce la preparación académica brindada por el instituto en áreas clave como electricidad, fontanería y refrigeración, y representa un paso concreto hacia el empleo formal y mejor remunerado para miles de técnicos.

    Según la entidad esta resolución permite que egresados de programas de formación del INADEH obtengan licencias profesionales con validez legal por cinco años, renovables. Esto les brinda la oportunidad de ejercer su oficio de manera formal, bajo estándares regulados, y participar en proyectos que exigen personal certificado.

    “Se trata de un avance que no solo fortalece el perfil profesional de los egresados, sino que también aporta a la seguridad, calidad y cumplimiento normativo en el desarrollo de obras e instalaciones a nivel nacional”, indica el comunicado.

    Los egresados podrán solicitar las siguientes licencias, según el programa cursado:

    • • Electricista Instalador → Licencia de Instalador Electricista

    • • Electricista General → Licencia de Electricista General

    • • Fontanería Domiciliaria → Licencia de Instalador Fontanero

    • • Instalador Fontanero(a) → Licencia de Fontanero

    • • Mecánico en Refrigeración Doméstica → Licencia de Mecánico de Refrigeración Doméstica

    Para obtener una licencia, los interesados deberán presentar, en la JTIA, la siguiente documentación: el formulario de solicitud debidamente completado, el comprobante de pago correspondiente, una copia de la cédula de identidad, y los certificados de finalización de programas emitidos por el Inadeh.

    En el caso de residentes permanentes, también deberán incluir la resolución de Migración que otorga permanencia, más certificado de matrimonio con panameño(a) o de nacimiento de hijo(a) panameño(a).

