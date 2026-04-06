Teleférico: posponen por quinta vez recepción de propuestas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los consorcios precalificados del proyecto teleférico solicitaron una quinta prórroga para presentar sus propuestas, esta vez para definir alianzas con la banca multilateral.

El proyecto de construcción del sistema teleférico volvió a registrar cambios en su proceso de licitación, luego de que se modificara por quinta vez la fecha para la presentación de propuestas. De acuerdo con la última adenda al pliego de cargos, el acto de recepción de propuestas fue reprogramado para el próximo 28 de mayo.

Según la adenda N.º 9, con fecha del 31 de marzo, la decisión responde a una solicitud de extensión presentada por los dos consorcios precalificados, quienes pidieron más tiempo para estructurar sus propuestas económicas.

De acuerdo con el documento, “requieren completar gestiones con la banca multilateral y definir aspectos relacionados con las garantías o fianzas, tanto para la propuesta como para la ejecución del contrato”.

La petición proviene de los dos consorcios precalificados: el Consorcio Teleférico SPE, conformado por Sofratesa de Panamá, Inc.; Ingeniería Estrella, S.A.; y Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, S.A. de C.V.; y el Consorcio Teleférico de San Miguelito, integrado por Cointer (España) y Doppelmayr (Austria).

El proyecto del teleférico cuenta con un precio de referencia de 278.6 millones de dólares y según el pliego de condiciones del acto público, se establece una fianza de propuesta equivalente al 10% del valor de la oferta.

Teleférico. Archivo

Modifican pliego de condiciones

Este proceso forma parte de una licitación por mejor valor, cuyo pliego de condiciones ha sido modificado en varias ocasiones mediante adendas firmadas por el director general y representante legal de Metro de Panamá, S.A., César Pinzón.

Inicialmente, la entrega y apertura de propuestas estaban previstas para el 17 de noviembre del año pasado, según el pliego original.

Posteriormente, una primera adenda trasladó la fecha al 15 de enero de 2026 y una segunda la fijó para el 26 de febrero. Más adelante, el acto fue pospuesto para finales de marzo, hasta llegar ahora a la nueva fecha de mayo.

Detalles del sistema

En la licitación del sistema teleférico se contempla que el contrato sea una concesión administrativa por un periodo de 20 años, que incluye todas las fases del proyecto: fabricación, suministro, instalación, pruebas, puesta en servicio, operación, mantenimiento y la eventual reversión de los activos al Estado al término del acuerdo.

El sistema fue diseñado para transportar 2,800 personas por hora por dirección, con una proyección futura de hasta 3,600 personas por hora en cada sentido, a una velocidad máxima de seis metros por segundo.

La ruta del teleférico incluye seis estaciones: Balboa, Cincuentenario, Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter, con una extensión aproximada de 6.6 kilómetros.

Además, se contempla la construcción de un garaje de cabinas junto a la estación Cincuentenario, seleccionada por contar con el espacio adecuado para su instalación. Este sitio tendrá la capacidad de almacenar todas las cabinas operativas del sistema y contará con dos cestas de mantenimiento.

Hay que recordar que este proyecto se basará en un sistema de telecabina monocable desembragable.

Como parte del proceso, el proyecto debe contar con un Estudio de Impacto Ambiental de categoría III. Para ello, el 21 de febrero pasado se realizó el foro público del teleférico urbano, requisito exigido por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) previo a la aprobación definitiva del estudio.