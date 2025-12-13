Teletón 20-30 busca recaudar $2.4 millones para nuevo Centro de Diagnóstico Prenatal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La noche del viernes 12 de diciembre arrancó la edición número 40 de la Teletón 20-30, cuya meta de recaudación es $2,400,020.30.

La jornada tiene como objetivo principal la creación de un Centro de Diagnóstico Prenatal en el Hospital Santo Tomás, uno de los principales centros hospitalarios del país.

La Teletón 20-30 Panamá cumple este 2025 su edición número 40. LP Elysée Fernández

El proyecto meta busca fortalecer la Sala de Maternidad del Hospital Santo Tomás mediante la dotación de equipos de alta tecnología que permitan mejorar la atención a madres y recién nacidos.

Según los organizadores, este centro permitirá detectar oportunamente condiciones médicas en el feto, incluso desde el vientre materno, lo que podría facilitar tratamientos tempranos y salvar vidas.

El presidente de la Teletón 20-30 2025, Carlos Francisco Tarragó, destacó que el Hospital Santo Tomás atiende cerca de 12,000 mujeres al año, lo que representa aproximadamente el 20% de los nacimientos en Panamá, evidenciando la urgencia de modernizar esta área clave del sistema de salud pública.

Por su parte, el presidente del Club Activo 20-30, Danilo José Pinto Muñoz, subrayó que la Teletón es más que una recaudación de fondos y la calificó como un movimiento de solidaridad nacional. “Panamá entera vibra cuando nos unimos”, manifestó.

La Teletón 20-30 2025 se realizará los días 12 y 13 de diciembre en el centro de convenciones Atlapa, con 27 horas de transmisión en cadena nacional.

La embajadora de esta edición es Elizabeth del Carmen Acosta Bristán, una niña de ocho años, oriunda de la provincia de Darién.

La embajadora de esta edición es Elizabeth del Carmen Acosta Bristán, una niña de ocho años, oriunda de la provincia de Darién. Elizabeth nació con espina bífida y, desde muy pequeña, ha enfrentado múltiples retos de salud de tipo neurológico, urológico y ortopédico, en una vida marcada por cirugías, terapias constantes y controles médicos permanentes.

El presidente de la Teletón 20-30 destacó que la historia de Elizabeth refleja la urgencia y relevancia del Proyecto Meta 2025, al constituir un llamado a unir esfuerzos para que más niños y sus familias puedan acceder a una atención médica oportuna y de calidad que mejore su calidad de vida.