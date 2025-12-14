Panamá, 14 de diciembre del 2025

    Recaudación

    Teletón 20-30 recauda más de $2 millones 417 mil para el Centro de Diagnóstico Prenatal en el Hospital Santo Tomás

    Katiuska Hernández
    Elizabeth Acosta, fue la embajadora Estrella 2025, una niña de 8 años con una historia que inspira y motiva. Elizabeth nació con espina bífida, una condición que le ha requerido múltiples tratamientos, cirugías y terapias.

    La Teletón 20-30, en su edición número 40, alcanzó una recaudación que superó los $2.41 millones, fondos que serán destinados a la construcción de un Centro Especializado de Diagnóstico Prenatal en el Hospital Santo Tomás.

    Los recursos obtenidos permitirán dotar al hospital de equipos y adecuaciones para la atención prenatal, con el objetivo de fortalecer el diagnóstico temprano en salud materno-infantil.

    El Hospital Santo Tomás atiende más de 12,000 nacimientos al año, además de casos de alta complejidad.

    El presidente de la Teletón 20-30 2025, Carlos Tarragó, agradeció los aportes de patrocinadores, empresas y de la ciudadanía, y señaló que la recaudación permitirá brindar diagnósticos oportunos y atención especializada a madres y bebés.

    Indicó que el proyecto responde al compromiso del Club Activo 20-30 con el Hospital Santo Tomás.

    El Teletón 20-30 superó la meta con $2 millones 417 mil 385 para hacer realidad el Centro de Diagnóstico Prenatal en el Hopital Santo Tomás

    Por su parte, el presidente del Club Activo 20-30, Danilo José Pinto Muñoz, agradeció la participación ciudadana y destacó que los fondos recaudados se destinarán a una obra de impacto en la atención de la salud.

    El evento se desarrolló durante más de 20 horas de transmisión en vivo, con la participación de artistas nacionales e internacionales. La programación incluyó presentaciones musicales y segmentos de entretenimiento, entre ellos el Comparsa Fest y un concurso de canto.

    La embajadora del evento fue Elizabeth Acosta, originaria de La Palma. El cierre artístico estuvo a cargo de Dalex y Carolina Smith, en el teatro Anayansi.

    Con esta recaudación, la Teletón 20-30 culminó su edición número 40 y dio inicio al proceso para la ejecución del proyecto anunciado.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

