Teletón 20-30 recauda más de $2 millones 417 mil para el Centro de Diagnóstico Prenatal en el Hospital Santo Tomás

La Teletón 20-30, en su edición número 40, alcanzó una recaudación que superó los $2.41 millones, fondos que serán destinados a la construcción de un Centro Especializado de Diagnóstico Prenatal en el Hospital Santo Tomás.
Los recursos obtenidos permitirán dotar al hospital de equipos y adecuaciones para la atención prenatal, con el objetivo de fortalecer el diagnóstico temprano en salud materno-infantil.
El Hospital Santo Tomás atiende más de 12,000 nacimientos al año, además de casos de alta complejidad.
El presidente de la Teletón 20-30 2025, Carlos Tarragó, agradeció los aportes de patrocinadores, empresas y de la ciudadanía, y señaló que la recaudación permitirá brindar diagnósticos oportunos y atención especializada a madres y bebés.
Indicó que el proyecto responde al compromiso del Club Activo 20-30 con el Hospital Santo Tomás.
Por su parte, el presidente del Club Activo 20-30, Danilo José Pinto Muñoz, agradeció la participación ciudadana y destacó que los fondos recaudados se destinarán a una obra de impacto en la atención de la salud.
El evento se desarrolló durante más de 20 horas de transmisión en vivo, con la participación de artistas nacionales e internacionales. La programación incluyó presentaciones musicales y segmentos de entretenimiento, entre ellos el Comparsa Fest y un concurso de canto.
La embajadora del evento fue Elizabeth Acosta, originaria de La Palma. El cierre artístico estuvo a cargo de Dalex y Carolina Smith, en el teatro Anayansi.
Con esta recaudación, la Teletón 20-30 culminó su edición número 40 y dio inicio al proceso para la ejecución del proyecto anunciado.