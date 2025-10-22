Panamá, 22 de octubre del 2025

    Sin afectaciones

    Temblor de magnitud 6.1 sacude Costa Rica; también se sintió en varios sectores de Chiriquí

    Henry Cárdenas P.
    Personal de SInaproc realizó inspecciones en diferentes instalaciones en Chiriquí. Tomada de X

    Un temblor de magnitud 6.1 sacudió anoche varias regiones del vecino país de Costa Rica, sin que hasta el momento se hayan reportado mayores afectaciones.

    Los reportes preliminares reflejan que el temblor se registró cerca de las 9:57 p.m. (hora local) de este martes, en el Pacífico costarricense.

    El diario La Nación reportó que la Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica (UCR) ubicó el epicentro a 20 kilómetros al sur de la localidad de Quepos, en el Pacífico central.

    Además, la Comisión Nacional de Emergencias informó que el temblor se sintió en todo el país centroamericano y que se reportó la caída de objetos en viviendas y supermercados.

    Por su parte, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá también registró el sismo, a 165 kilómetros al sur de la comunidad de Río Sereno, provincia de Chiriquí.

    El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) recibió reportes de que el temblor se sintió en varios sectores de la provincia de Chiriquí.

    Personal de la entidad realizó anoche inspecciones en sectores de Progreso, Bugaba, Alanje, Puerto Armuelles, Tolé, Tierras Altas, Divalá, Paso Canoas, Dolega, San Félix y Río Sereno, donde se sintió el temblor. Hasta el momento no se han reportado afectaciones.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

