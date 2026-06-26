Panamá, 26 de junio del 2026
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    Pronóstico

    Temperaturas en el interior del país sofocantes, fuerte oleaje en el Caribe y lluvias, se esperan este fin de semana

    IMHPA pronostica aguaceros de moderados a fuertes en varias provincias del país y posible incursión de agua de mar en zonas costeras.

    Martha Vanessa Concepción
    Temperaturas en el interior del país sofocantes, fuerte oleaje en el Caribe y lluvias, se esperan este fin de semana

    Un aviso de vigilancia por estado de mar adverso y oleaje significativo en todo el litoral del Caribe panameño se mantiene vigente hasta las 10:00 a.m. del próximo lunes, informó el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

    La meteoróloga Julissa Rivera señaló que los vientos alisios acelerados generarán olas de hasta 3.0 metros de altura en el Caribe Oriental (Comarca Guna Yala) y de hasta 2.8 metros en el Caribe Central (Colón), lo que representa condiciones de alto riesgo para bañistas y embarcaciones.

    Las autoridades advierten sobre la alta probabilidad de incursión de agua de mar en zonas costeras vulnerables, especialmente durante el fin de semana, por lo que se exige extremar las medidas de seguridad.

    Temperaturas en el interior del país sofocantes, fuerte oleaje en el Caribe y lluvias, se esperan este fin de semana
    Medidas de prevención ante ocurrencia de oleajes.

    Por su parte, la meteoróloga Pilar López detalla que las condiciones atmosféricas en tierra firme también serán inestables.

    Durante la mañana se esperan aguaceros desplazándose de este a oeste sobre la región metropolitana y provincias centrales.

    Para la tarde, la probabilidad de lluvias se extenderá a gran parte del país, con episodios de moderados a fuertes acompañados de actividad eléctrica y ráfagas de viento en Panamá Este, Coclé, Herrera y Veraguas, sin descartar eventos severos de corta duración en la capital.

    En contraste con las advertencias del Caribe, el litoral del Pacífico presentará condiciones marítimas favorables.

    No obstante, las temperaturas en el interior del país seguirán siendo sofocantes, alcanzando máximas de hasta 35°C en el centro de Veraguas, acompañadas de índices de radiación ultravioleta de muy altos a extremos, por lo que se recomienda a la población hidratarse constantemente y utilizar protección solar.

    Martha Vanessa Concepción

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