Panamá, 03 de marzo del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    CLIMA

    Temperaturas extremas elevan la sensación térmica a 42°C en Panamá

    José González Pinilla
    El país registra índices elevados de radiación ultravioleta / AFP

    Una alerta por elevadas temperaturas y sensación térmica en Panamá fue emitida por las autoridades en las últimas horas, por lo que advierten a la ciudadanía mantener “precaución extrema”.

    De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), el país registra índices elevados de radiación ultravioleta, con temperaturas máximas de hasta 37 grados Celsius y una sensación térmica que puede llegar a los 42 grados.

    Esto se debe, indicó la entidad, a la persistencia de condiciones atmosféricas que favorecen un período seco y cálido, con temperaturas máximas en gran parte del país.

    Dichas condiciones se mantendrán hasta el 6 de marzo. Durante el día, las altas temperaturas, combinadas con un elevado porcentaje de humedad, incrementarán la sensación térmica.

    Estas condiciones incrementan la probabilidad de insolación, calambres, agotamiento y golpe de calor ante la exposición prolongada al sol.

    Sensación térmica.

    José González Pinilla

    Editor


