Temporada de ballenas en Panamá: reglas clave para su avistamiento

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Entre julio y octubre, las cálidas aguas de Panamá son el lugar ideal para las ballenas jorobadas, que viajan miles de kilómetros para dar a luz y cuidar a sus crías.

El Pacífico panameño registra un incremento en la actividad turística con la llegada de las ballenas, y el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) recordó las reglas clave que deben cumplir visitantes, operadores de lanchas y operadores de tours.

La entidad destacó la importancia de respetar estrictamente la norma de avistamiento y las reglas de conducta para observar a las ballenas, con el fin de reducir incidentes que las afecten y garantizar una experiencia segura para todos.

Entre las disposiciones establecidas se pide evitar acercarse más de lo autorizado, no perseguir a las ballenas o interferir con su desplazamiento, ya que esto puede alterar su comportamiento, provocar lesiones y afectar procesos esenciales como el descanso, la alimentación y el cuidado de las crías.

El ministerio recordó que el avistamiento de ballenas está regulado por la Resolución DM-0144-2022, la cual establece las disposiciones que deben seguir las embarcaciones dedicadas a esta actividad:

• Mantener una distancia mínima de 250 metros de las ballenas y 100 metros de los delfines.

• Navegar a una velocidad máxima de 4 nudos (aproximadamente 7 km/h) dentro de las zonas de observación.

• Colocar el motor en neutral cuando los cetáceos se encuentren próximos a la embarcación.

• Limitar el tiempo de observación a 30 minutos por grupo de cetáceos y a 15 minutos cuando haya una madre con su cría.

• Evitar perseguir, rodear, interceptar o bloquear el desplazamiento natural de los animales.

En un comunicado, MiAmbiente resaltó que estas medidas buscan reducir las molestias a estos animales durante su permanencia y ayudar a una actividad turística responsable.

Se exhorta a los capitanes, boteros, tour operadores y guías sobre el cumplimiento de la normativa antes y durante cada recorrido.

Asimismo, la entidad indicó que el incumplimiento de las disposiciones establecidas conlleva sanciones.

Las aguas próximas al Parque Nacional Coiba, la isla de Taboga, el archipiélago de las Perlas y el distrito de Pedasí son algunos de los lugares preferidos para el avistamientos de ballenas.