Tenga cuidado, emiten aviso por alta radiación solar en medio del Carnaval

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió este lunes 16 de abril un aviso de vigilancia por los índices de radiación solar, que serán elevados a extremos.

El aviso del Imhpa se extiende hasta las 5:00 p.m. de este miércoles 18 de febrero, tomando en cuenta que durante los próximos días se prevé una menor cobertura nubosa y ambiente seco.

El aviso se registra cuando miles de personas disfrutan en diferentes lugares de Panamá de las fiestas del Carnaval: en culecos, playas, ríos, balnearios, paseos a parques, entre otras actividades.

Se resalta que estos factores favorecen una mayor incidencia de radiación solar, lo que dará lugar a índices de radiación UV-B (ultravioleta tipo B) de muy altos a extremos, en la región cccidental y central de la vertiente del Pacífico panameño.

Según la entidad, las áreas bajo aviso son la vertiente del Caribe, Darién, Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Herrera, Los Santos y el centro y sur de Veraguas.

El Imhpa alerta que estar directamente expuesto al sol puede generar efectos negativos en la salud y que, en corto tiempo, las personas podrían presentar enrojecimiento, ardor, irritación y quemaduras en la piel.

Cabe recordar que el índice entre 6 y 7 está en un rango alto; de 8 a 10, muy alto; y más de 11, extremadamente alto.

Se recomienda a las personas cubrirse con sombreros o gorras, usar ropa adecuada, preferiblemente camisa o suéter de manga larga, y protegerse con bloqueadores solares.