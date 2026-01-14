Tercer pago del PASE-U 2025: el Ifarhu explica quiénes pueden recibirlo y cómo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ifarhu informó que el tercer pago del PASE-U 2025 comenzará el 26 de enero y aclaró que algunos estudiantes podrán recibir doble beneficio si cumplen los criterios del programa.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó cómo se realizará el tercer pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) 2025, programado a partir del 26 de enero de 2026. La entidad también aclaró los casos en los que algunos estudiantes podrán recibir doble beneficio.

Según el Ifarhu, los estudiantes que cuenten con becas por mérito académico, becas deportivas, becas de arte y cultura, o Asistencia Económica Educativa para personas con discapacidad podrán recibir el pago del PASE-U, siempre que cumplan con todos los requisitos académicos y administrativos del programa.

El doble beneficio se aplica únicamente a aquellos estudiantes que ya reciben algún tipo de beca o asistencia especial y que, además, cumplen los criterios del PASE-U, permitiéndoles acceder a ambos apoyos económicos sin que uno excluya al otro.

Los montos del PASE-U varían según el nivel educativo y se dividen en tres pagos anuales:

Educación primaria: $270 anuales ($90 cada tres meses)

Educación premedia: $360 anuales ($120 cada tres meses)

Educación media: $450 anuales ($150 cada tres meses)

Para los estudiantes de educación especial, la asignación se realizará según la etapa escolar, conforme a lo establecido en la asignación anual del programa.

El Ifarhu aclaró que los estudiantes que realizan reválidas o mantienen asignaturas reprobadas no recibirán el tercer pago, ya que el beneficio está condicionado al cumplimiento de los requisitos académicos. La institución enfatizó que el PASE-U busca incentivar la permanencia y el buen desempeño escolar, por lo que quienes no cumplan con los criterios quedarán excluidos del último desembolso.