Tercer pago del PASE-U 2025: Ifarhu detalla puntos de pago para hoy 27 de enero

Las autoridades del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informaron que el tercer y último pago del PASE-U correspondiente al año 2025 se efectuará este martes 27 de enero de 2026 en distintos puntos del país, con el objetivo de garantizar el acceso de los beneficiarios al apoyo económico dirigido a estudiantes de primaria, premedia y media.

Según el cronograma oficial, la jornada de pago se realizará en un horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m., por lo que se recomienda a los acudientes y beneficiarios presentarse dentro del tiempo establecido para evitar contratiempos.

En la provincia de Herrera, el desembolso del PASE-U se llevará a cabo en el distrito de Chitré, donde se espera la asistencia de los beneficiarios previamente convocados para este proceso.

Mientras tanto, en la comarca Emberá-Wounaan, el pago se efectuará en las comunidades de Sambú y Cémaco, facilitando que los estudiantes y sus acudientes accedan al beneficio sin necesidad de trasladarse fuera de su región.

Las autoridades reiteraron el llamado a los beneficiarios a presentarse en el lugar asignado, respetar el horario establecido y cumplir con los requisitos solicitados para el retiro del apoyo económico.