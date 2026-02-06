Tercer pago del PASE-U: fechas, lugares y requisitos para cobrar del 9 al 13 de febrero

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ifarhu entregará el tercer pago del PASE-U del 9 al 13 de febrero a 169,314 estudiantes de Panamá Oeste y la comarca Ngäbe Buglé, con un desembolso superior a $17.9 millones.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció que, durante la semana del 9 al 13 de febrero, realizará la entrega del tercer pago del Programa de Asistencia Social Educativo Universal (PASE-U) a 169,314 estudiantes de la provincia de Panamá Oeste y la comarca Ngäbe Buglé, con un desembolso que supera los $17 millones 974 mil.

De acuerdo con la entidad, esta jornada de pagos forma parte del calendario regular del programa y tiene como objetivo apoyar la permanencia escolar de miles de estudiantes en todo el país, especialmente en áreas con mayores niveles de vulnerabilidad social.

En el caso de la provincia de Panamá Oeste, el Ifarhu informó que los pagos se estarán realizando en los distritos de Arraiján, Coronado y La Chorrera, donde se concentra una alta cantidad de beneficiarios del programa. Mientras tanto, en la comarca Ngäbe Buglé, la entrega del beneficio permitirá a estudiantes y acudientes acceder a recursos destinados a cubrir gastos escolares básicos.

El PASE-U es uno de los principales programas de apoyo educativo del Estado panameño y busca reducir la deserción escolar, promover la asistencia regular a clases y aliviar la carga económica de las familias, mediante transferencias condicionadas a la permanencia en el sistema educativo.

El Ifarhu reiteró el llamado a los acudientes y estudiantes beneficiarios a verificar previamente las fechas, puntos de pago y requisitos, así como a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la institución, con el fin de evitar contratiempos durante la jornada de entrega.

Para conocer el cronograma detallado, los lugares de pago y cualquier actualización relacionada con este desembolso, la entidad recomendó consultar su sitio web oficial: www.ifarhu.gob.pa.