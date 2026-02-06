Panamá, 07 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ASISTENCIA ECONÓMICA

    Tercer pago del PASE-U: fechas, lugares y requisitos para cobrar del 9 al 13 de febrero

    El Ifarhu entregará el tercer pago del PASE-U del 9 al 13 de febrero a 169,314 estudiantes de Panamá Oeste y la comarca Ngäbe Buglé, con un desembolso superior a $17.9 millones.

    Aleida Samaniego C.
    Tercer pago del PASE-U: fechas, lugares y requisitos para cobrar del 9 al 13 de febrero
    El Ifarhu anunció la entrega del tercer pago del PASE-U, del 9 al 13 de febrero, para más de 169 mil estudiantes de Panamá Oeste y la comarca Ngäbe Buglé. Cortesía

    El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció que, durante la semana del 9 al 13 de febrero, realizará la entrega del tercer pago del Programa de Asistencia Social Educativo Universal (PASE-U) a 169,314 estudiantes de la provincia de Panamá Oeste y la comarca Ngäbe Buglé, con un desembolso que supera los $17 millones 974 mil.

    De acuerdo con la entidad, esta jornada de pagos forma parte del calendario regular del programa y tiene como objetivo apoyar la permanencia escolar de miles de estudiantes en todo el país, especialmente en áreas con mayores niveles de vulnerabilidad social.

    En el caso de la provincia de Panamá Oeste, el Ifarhu informó que los pagos se estarán realizando en los distritos de Arraiján, Coronado y La Chorrera, donde se concentra una alta cantidad de beneficiarios del programa. Mientras tanto, en la comarca Ngäbe Buglé, la entrega del beneficio permitirá a estudiantes y acudientes acceder a recursos destinados a cubrir gastos escolares básicos.

    El PASE-U es uno de los principales programas de apoyo educativo del Estado panameño y busca reducir la deserción escolar, promover la asistencia regular a clases y aliviar la carga económica de las familias, mediante transferencias condicionadas a la permanencia en el sistema educativo.

    El Ifarhu reiteró el llamado a los acudientes y estudiantes beneficiarios a verificar previamente las fechas, puntos de pago y requisitos, así como a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la institución, con el fin de evitar contratiempos durante la jornada de entrega.

    Para conocer el cronograma detallado, los lugares de pago y cualquier actualización relacionada con este desembolso, la entidad recomendó consultar su sitio web oficial: www.ifarhu.gob.pa.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Precedente judicial: Tribunal revoca suspensión salarial y de cargo a docente. Leer más
    • Excontralor Solís rompe el silencio sobre Panama Ports: se distancia de la prórroga al contrato y defiende su auditoría. Leer más
    • El IMA anuncia horario y lugares de venta de las Agroferias para el viernes 6 de febrero. Leer más
    • Ordenan secuestro de cuentas y bienes de grupos ambientalistas por caso Puerto Barú. Leer más
    • Aprehenden a exrepresentante y extesorero de la Junta Comunal de Bugaba por presunto peculado. Leer más
    • Un testigo no pudo declarar en el juicio de Odebrecht, porque el consulado no confirmó su identidad. Leer más
    • Un funcionario del Metro de Panamá es el primer testigo del día en el juicio de Odebrecht. Leer más