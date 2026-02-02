Panamá, 02 de febrero del 2026

    ASISTENCIA ECONÓMICA

    Tercer pago del PASE-U: fechas, lugares y requisitos para cobrar esta semana

    El Ifarhu continúa esta semana con los pagos del PASE-U en Colón, Veraguas y Guna Yala, de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

    Aleida Samaniego C.
    El Ifarhu precisó que el horario de atención en los puntos de pago será de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. Cortesía

    El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que durante esta semana continúan los pagos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en distintas regiones del país, como parte de su compromiso de garantizar el acceso oportuno a este beneficio para los estudiantes y sus familias.

    Los desembolsos se realizan de forma presencial, siguiendo el calendario oficial de la institución y en puntos de pago previamente habilitados.

    Puntos de pago habilitados esta semana

    De acuerdo con la información oficial de IFARHU, los pagos se estarán efectuando en las siguientes regiones:

    • Provincia de Colón: Corregimiento de Barrio Sur

    • Provincia de Veraguas: Distritos de Soná y Santiago

    • Comarca Guna Yala: Corregimientos de Tubualá, Ailigandí y Nargana

    El Ifarhu precisó que el horario de atención en los puntos de pago será de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

    La entidad recomendó a los acudientes y beneficiarios asistir con anticipación y portar toda la documentación requerida, a fin de agilizar el proceso y evitar contratiempos.

    Para hacer efectivo el cobro, los estudiantes deberán presentar:

    • Cédula del estudiante

    • Cédula del representante legal

    • Boletín final con sello fresco

    En caso de que el estudiante o acudiente no pueda asistir personalmente, se deberá presentar:

    • Carta de autorización

    • Copia de la cédula del estudiante

    • Copia de la cédula del acudiente

    • Copia de la cédula de la persona autorizada

    El Ifarhu reiteró que los pagos se realizan de manera progresiva por región, por lo que exhorta a la población a informarse únicamente a través de los canales oficiales de la institución y evitar acudir a puntos no habilitados.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


