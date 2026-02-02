Tercer pago del PASE-U: fechas, lugares y requisitos para cobrar esta semana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ifarhu continúa esta semana con los pagos del PASE-U en Colón, Veraguas y Guna Yala, de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que durante esta semana continúan los pagos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en distintas regiones del país, como parte de su compromiso de garantizar el acceso oportuno a este beneficio para los estudiantes y sus familias.

Los desembolsos se realizan de forma presencial, siguiendo el calendario oficial de la institución y en puntos de pago previamente habilitados.

Puntos de pago habilitados esta semana

De acuerdo con la información oficial de IFARHU, los pagos se estarán efectuando en las siguientes regiones:

Provincia de Colón: Corregimiento de Barrio Sur

Provincia de Veraguas: Distritos de Soná y Santiago

Comarca Guna Yala: Corregimientos de Tubualá, Ailigandí y Nargana

El Ifarhu precisó que el horario de atención en los puntos de pago será de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

La entidad recomendó a los acudientes y beneficiarios asistir con anticipación y portar toda la documentación requerida, a fin de agilizar el proceso y evitar contratiempos.

Para hacer efectivo el cobro, los estudiantes deberán presentar:

Cédula del estudiante

Cédula del representante legal

Boletín final con sello fresco

En caso de que el estudiante o acudiente no pueda asistir personalmente, se deberá presentar:

Carta de autorización

Copia de la cédula del estudiante

Copia de la cédula del acudiente

Copia de la cédula de la persona autorizada

El Ifarhu reiteró que los pagos se realizan de manera progresiva por región, por lo que exhorta a la población a informarse únicamente a través de los canales oficiales de la institución y evitar acudir a puntos no habilitados.