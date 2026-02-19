Tercer pago del PASE-U: Ifarhu anuncia lugares de pago en Panamá y Darién

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El desembolso se realizará en puntos habilitados de Panamá Este y Darién. La entidad también detalló los requisitos en caso de que el acudiente no pueda asistir personalmente a retirar el beneficio.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) informó que a partir de este jueves 19 de febrero se retomará el tercer pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en sectores específicos de las provincias de Panamá y Darién.

La entidad detalló que los desembolsos en Darién se realizarán en Metetí, Zapallal y Cucunatí.

Mientras que en la provincia de Panamá el pago se efectuará en Chepo —incluyendo el corregimiento de Tortí y la comarca Guna de Madugandí—, así como en Chimán, abarcando los sectores de Unión Santeña y Pásiga.

El Ifarhu explicó que, si el representante legal no puede acudir personalmente a retirar el pago del PASE-U, deberá enviar a una persona autorizada con la siguiente documentación:

Copia de la cédula del representante legal (por ambas caras).

Copia de la cédula del estudiante beneficiario.

Copia de la cédula de la persona autorizada para retirar el pago.

Todas las copias deben ser legibles.

Además, en cumplimiento del artículo 14 del reglamento del programa, para futuros pagos el acudiente registrado deberá presentar una nota de autorización notariada, acompañada de copia de la cédula del acudiente, del autorizado y de la cédula juvenil del estudiante.

El programa PASE-U tiene como objetivo incentivar la permanencia escolar mediante un apoyo económico a estudiantes del sistema educativo oficial del país.