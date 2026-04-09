Tercera citación a la ministra de Educación: ¿qué deberá explicar ante los diputados?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La titular del Meduca deberá responder un cuestionario de 15 preguntas sobre equidad educativa, distribución de recursos, rediseño curricular, alimentación escolar y vacantes docentes, todas respaldadas con documentación oficial.

Tras no presentarse a dos citaciones anteriores debido a compromisos previos adquiridos, la ministra de Educación, Lucy Molinar, fue citada nuevamente por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Jorge Bloise, para responder un cuestionario exhaustivo sobre la situación del sistema educativo en Panamá. Esta será la tercera convocatoria oficial: la primera se programó el 25 de marzo, la segunda el 8 de abril de 2026, y ahora la ministra deberá comparecer el próximo 22 de abril de 2026.

Durante la reunión ordinaria de la Comisión celebrada el pasado miércoles, los diputados aprobaron, por mayoría, que la ministra comparezca en el Salón Galerías, quinto piso del edificio nuevo de la Asamblea Nacional, a las 9:00 a.m. La citación se realiza conforme al Artículo 49 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional y tiene como objetivo que Molinar responda un cuestionario de 15 preguntas principales, algunas con subpuntos, sobre temas críticos del sistema educativo.

Entre las preguntas más destacadas que la Comisión espera sean respondidas se encuentran:

¿Cómo garantizará el Meduca la equidad al licitar $273 millones en laptops , si muchas escuelas carecen de servicios básicos y equipamiento profesional?

¿Qué medidas se implementarán para asegurar que las escuelas de difícil acceso cuenten con paneles solares y mantenimiento de los equipos tecnológicos?

¿Cómo justificará el Meduca la reducción del Fondo Especial de Compensación Escolar (FECE) de $150 a $60 por estudiante , especialmente en los corregimientos más pobres?

¿Qué plan existe para distribuir los textos escolares del rediseño curricular 2026 en áreas sin conectividad?

¿Cuál será la estrategia para compensar la reducción de horas de inglés y evitar que se amplíe la brecha educativa?

Los diputados también cuestionan la priorización de equipos tecnológicos de última generación, mientras que muchas escuelas aún carecen de infraestructura básica, electricidad confiable y acceso a internet, elementos esenciales para garantizar la equidad educativa.

En cuanto a la alimentación escolar, la Comisión solicita información sobre transporte y distribución de alimentos en los corregimientos más pobres, así como detalles sobre la producción nacional de leche y los mecanismos de inspección para proteger a los productores locales.

Asimismo, se requerirá un informe sobre docentes separados de sus cargos, vacantes pendientes, retrasos en la licitación de merienda escolar y centros educativos que no iniciaron el año lectivo 2026, incluyendo porcentajes de avance de obras y fechas de entrega. Todas las respuestas deberán estar respaldadas con documentación oficial.

Esta tercera citación marca un momento clave en la relación entre el Meduca y la Asamblea. Luego de no presentarse en las convocatorias del 25 de marzo y del 8 de abril, la atención estará centrada en la ministra el próximo 22 de abril, cuando deberá dar respuestas concretas y documentadas sobre la gestión educativa y los recursos asignados a escuelas y programas escolares, en un intento por garantizar transparencia y equidad educativa para miles de estudiantes y docentes en todo el país.