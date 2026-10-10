Terremoto: 188 escuelas afectadas y daños en viviendas y hospitales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El terremoto de magnitud 7.5 registrado el viernes 9 de octubre ha dejado daños en viviendas, centros educativos, hospitales, iglesias, edificios gubernamentales, puentes y carreteras en distintas provincias del país, según el balance preliminar divulgado por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

De acuerdo con el informe del Centro de Operaciones de Emergencias Nacional, con corte a las 8:00 p.m., las provincias de Veraguas, Coclé, Los Santos y Herrera figuran entre las zonas con múltiples afectaciones.

Además, el Ministerio de Educación reportó daños en 188 centros escolares a nivel nacional.

El sismo tuvo su epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí.

Las autoridades mantienen las labores de evaluación y atención en las áreas impactadas.

Hasta el momento del reporte, el Sinaproc indicó que no había personas desaparecidas.

Daños por provincia

Veraguas: Se reportaron 18 viviendas con daños parciales o totales, ocho centros de salud con afectaciones menores o parciales y 35 centros educativos afectados, principalmente en Mariato y Soná. También se registraron daños en tres iglesias, tres edificios gubernamentales, tres tramos de carreteras y tres puentes. Los corregimientos de Arena, Cacao y Quebro permanecían incomunicados por el colapso de vías.

Bomberos de Veraguas mantienen monitoreo permanente tras reportes de afectaciones en la provincia. Imagen tomada de @BCBRP

Coclé: El balance preliminar registró 50 viviendas afectadas, dos hoteles con daños de consideración, 17 personas con lesiones menores, dos hospitales con afectaciones menores, dos escuelas, dos iglesias y cuatro edificios gubernamentales afectados. También se reportó daño en un puente peatonal en Penonomé.

Personal del Sinaproc se mantiene en distintos puntos del país para realizar las evaluaciones. Imagen de Sinaproc

Los Santos: Se reportaron 14 viviendas y cinco hoteles con afectaciones parciales, seis personas con lesiones menores, cuatro hospitales con daños parciales, 22 centros educativos, dos iglesias y 18 edificios gubernamentales afectados. También hubo daños en tres tramos de carreteras y cuatro puentes, además de afectaciones en dos cuarteles de bomberos y cuatro instalaciones de la Policía Nacional. En Isla Cañas, unas 300 personas fueron evacuadas hacia la comunidad de Cañas ante el incremento del nivel del mar.

Herrera: Sinaproc reportó 30 viviendas con afectaciones parciales y dos con daños totales, una persona con lesiones menores, dos hospitales con daños parciales, 48 centros educativos y tres iglesias afectados. También se registró un deslizamiento de tierra en la vía Chitré–Las Minas y una comunidad incomunicada.

Un socorrista camina frente a una edificación afectada por el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió el sureste de Panamá. EFE/Bienvenido Velasco

Chiriquí: Se reportaron 15 viviendas con daños parciales y una con daños totales, un centro de salud, 20 centros educativos, tres iglesias y un tramo de carretera afectados. Además, se informó sobre el colapso de un tanque de agua y una fisura en una planta potabilizadora.

Panamá: Se registraron afectaciones menores en cuatro edificios residenciales, comercios y viviendas del archipiélago de Las Perlas. También se reportaron evacuaciones en hospitales y centros de salud.

Colón: El balance incluyó afectaciones parciales en una vivienda unifamiliar, daños en ocho caserones, afectaciones parciales en el Hospital San Juan y daños en el Mercado Municipal. También se reportaron daños en una carretera y un puente en Miguel de la Borda.

Vista de los pasillos en supermercados ubicados en Colón. Cortesía

Panamá Oeste: Se reportaron tres viviendas afectadas, dos menores lesionados, dos centros de salud con afectaciones parciales y un edificio gubernamental con daños.

🚨 #SismoPanamá | Bomberos de Veraguas mantienen monitoreo permanente tras reportes de afectaciones en estaciones, edificios, vías y comunidades. Personal y voluntarios están en alerta. pic.twitter.com/aRyR3sq7w1 — Bomberos De Panamá (@BCBRP) October 10, 2026

Para reportar situaciones de emergencia, la entidad habilitó los números 520-4429 y 911.

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