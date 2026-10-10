El terremoto de magnitud 7.5 registrado el viernes 9 de octubre ha dejado daños en viviendas, centros educativos, hospitales, iglesias, edificios gubernamentales, puentes y carreteras en distintas provincias del país, según el balance preliminar divulgado por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

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De acuerdo con el informe del Centro de Operaciones de Emergencias Nacional, con corte a las 8:00 p.m., las provincias de Veraguas, Coclé, Los Santos y Herrera figuran entre las zonas con múltiples afectaciones.

Además, el Ministerio de Educación reportó daños en 188 centros escolares a nivel nacional.

El sismo tuvo su epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí.

Las autoridades mantienen las labores de evaluación y atención en las áreas impactadas.

Hasta el momento del reporte, el Sinaproc indicó que no había personas desaparecidas.

Daños por provincia

  • Veraguas: Se reportaron 18 viviendas con daños parciales o totales, ocho centros de salud con afectaciones menores o parciales y 35 centros educativos afectados, principalmente en Mariato y Soná. También se registraron daños en tres iglesias, tres edificios gubernamentales, tres tramos de carreteras y tres puentes. Los corregimientos de Arena, Cacao y Quebro permanecían incomunicados por el colapso de vías.

Terremoto: 188 escuelas afectadas y daños en viviendas y hospitales
Bomberos de Veraguas mantienen monitoreo permanente tras reportes de afectaciones en la provincia. Imagen tomada de @BCBRP

  • Coclé: El balance preliminar registró 50 viviendas afectadas, dos hoteles con daños de consideración, 17 personas con lesiones menores, dos hospitales con afectaciones menores, dos escuelas, dos iglesias y cuatro edificios gubernamentales afectados. También se reportó daño en un puente peatonal en Penonomé.

Terremoto: 188 escuelas afectadas y daños en viviendas y hospitales
Personal del Sinaproc se mantiene en distintos puntos del país para realizar las evaluaciones. Imagen de Sinaproc

  • Los Santos: Se reportaron 14 viviendas y cinco hoteles con afectaciones parciales, seis personas con lesiones menores, cuatro hospitales con daños parciales, 22 centros educativos, dos iglesias y 18 edificios gubernamentales afectados. También hubo daños en tres tramos de carreteras y cuatro puentes, además de afectaciones en dos cuarteles de bomberos y cuatro instalaciones de la Policía Nacional. En Isla Cañas, unas 300 personas fueron evacuadas hacia la comunidad de Cañas ante el incremento del nivel del mar.

  • Herrera: Sinaproc reportó 30 viviendas con afectaciones parciales y dos con daños totales, una persona con lesiones menores, dos hospitales con daños parciales, 48 centros educativos y tres iglesias afectados. También se registró un deslizamiento de tierra en la vía Chitré–Las Minas y una comunidad incomunicada.

Terremoto: 188 escuelas afectadas y daños en viviendas y hospitales
Un socorrista camina frente a una edificación afectada por el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió el sureste de Panamá. EFE/Bienvenido Velasco

  • Chiriquí: Se reportaron 15 viviendas con daños parciales y una con daños totales, un centro de salud, 20 centros educativos, tres iglesias y un tramo de carretera afectados. Además, se informó sobre el colapso de un tanque de agua y una fisura en una planta potabilizadora.

  • Panamá: Se registraron afectaciones menores en cuatro edificios residenciales, comercios y viviendas del archipiélago de Las Perlas. También se reportaron evacuaciones en hospitales y centros de salud.

  • Colón: El balance incluyó afectaciones parciales en una vivienda unifamiliar, daños en ocho caserones, afectaciones parciales en el Hospital San Juan y daños en el Mercado Municipal. También se reportaron daños en una carretera y un puente en Miguel de la Borda.

Terremoto: 188 escuelas afectadas y daños en viviendas y hospitales
Vista de los pasillos en supermercados ubicados en Colón. Cortesía

  • Panamá Oeste: Se reportaron tres viviendas afectadas, dos menores lesionados, dos centros de salud con afectaciones parciales y un edificio gubernamental con daños.

Para reportar situaciones de emergencia, la entidad habilitó los números 520-4429 y 911.

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